‘Musical Soul O Sul’ recebe grandes artistas em prol das vítimas do Rio Grande do Sul

Com o objetivo de estimular a arrecadação de fundos para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, a Rede Transamérica transmitirá nesta quinta-feira, dia 23, pelo YouTube, no Canal Oficial da Rádio, o “Musical Soul O Sul”, festival beneficente do qual a rádio é media partner.

Evento terá no line-up nomes como Restart, Detonautas, Falamansa, Maneva e Planta & Raiz



Em um formato de SuperJam, o evento solidário tem transmissão a partir das 20h30, diretamente da casa de show Audio, em São Paulo. No line-up, nomes como Restart, Detonautas, Falamansa, Maneva, Planta & Raiz, Marina Peralta, Expressão Regueira, Bloco do Caos, Mato Saco, Big Up e Egypcio, entre outros ícones da indústria. A arrecadação dos fundos pretende contribuir nesse início de reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes que assolam mais de 450 municípios gaúchos.



Além da Transamérica, os shows serão transmitidos ao vivo pelos canais digitais do Showlivre, portal musical parceiro da rádio. Por sua vez, a Telium disponibilizará a internet para essas transmissões, garantido assim que todos possam contribuir com doações feitas de qualquer lugar do mundo via financiamento coletivo.