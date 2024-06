Musical Priscilla, a Rainha do Deserto, com Reynaldo Gianecchini, estreia nesta sexta em SP

O Musical Priscilla, a Rainha do Deserto, com Reynaldo Gianecchini, estreia nesta sexta-feira (07), no Teatro Bradesco, no Bourbon Shopping, em São Paulo. A megaprodução patrocinada pela Lorenzetti chega ao Brasil após sucesso em diversos países.

Na peça, Gianecchini dará vida a Anthony “Tick” Belrose, performer e drag queen Créditos: Divulgação



O musical é baseado no filme homônimo de 1994 e conta a história de duas drag queens e uma mulher transexual que são contratadas para fazer um show em pleno deserto australiano. Para chegar até lá, elas vão a bordo do ônibus intitulado Priscilla, e encaram diversos desafios e aventuras durante a viagem até o destino final. Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical teve sua primeira adaptação para os palcos em 2006, e tem sido sucesso em diversos países, dentre eles Inglaterra (West End), Austrália, Canadá, Itália e Argentina. O musical também ficou por mais de um ano em cartaz na Broadway, onde contou com mais de 500 apresentações.

Musical é baseado no filme homônimo de 1994 Crédito: Pedro Dimitrow/ Divulgação



Na peça, Gianecchini dará vida a Anthony “Tick” Belrose, performer e drag queen, que possui o nome artístico Mitzi Mitosis. Ex-marido de Marion e pai ausente de Benjamin, sua jornada de desilusão à realização de se reencontrar com seu filho é o núcleo central da história. Diego Martins será Adam Whiteley, também conhecido como Felicia. Já as atrizes Verónica Valenttino e Wallie Ruy irão se revezar para interpretar o poderoso papel de Bernadette Bassenger.



“A Lorenzetti se orgulha em patrocinar o espetáculo ‘Priscilla, a Rainha do Deserto – O Musical’, um dos clássicos mais admirados e conhecidos da Broadway. Além de contar com grandes atores e intérpretes, foi um sucesso mundial nos palcos e no cinema, sendo reconhecido em diversos países, garantindo um espetáculo de qualidade para todos”, ressalta Paulo Galina, gerente de marketing da Lorenzetti.

Os ingressos já estão à venda na internet e na bilheteria oficial do Teatro Bradesco (sem taxa de conveniência). O espetáculo terá sessões todas as quintas e sextas, às 20h; sábados e domingos às 16h e 20h.



A classificação etária é 16 anos. Menores de 16 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis (sujeito a alteração por Decisão Judicial).