Música e solidariedade: 1º Festival Solidário de Ribeirão Pires movimenta a região

Com apresentações de Gustavo Mioto, Lauana Prado e muito mais, Festival Solidário acontece até o dia 24 de julho

O 1º festival Solidário já começou com tudo e agitou a cidade de Ribeirão Pires, município do estado de São Paulo. Na programação de estreia do último sábado (9), o palco do complexo Ayrton Senna recebeu a banda Pappa Jack e, no último domingo (10), o espaço foi contagiado pelo talento dos sertanejos Lauana Prado e Léo Magalhães.

Da esquerda para direita: empresário Gilmar Santana, cantora Lauana Prado e vice-prefeito Amigão D’orto

Gilmar Santana, empresário da GSS Shows e eventos, CEO da Shark Energy Drink e idealizador do festival, fala da importância de eventos como esse. “Esse é o primeiro festival solidário na cidade de Ribeirão Pires. Eu gosto de promover shows e eventos que arrecadam alimentos para aqueles que precisam, ainda mais nos dias de hoje”, destaca. Os alimentos arrecadados serão encaminhados para auxílio da população de Recife, recentemente atingida por fortes chuvas, e também para comunidade carente de Ribeirão Pires. Os ingressos podem ser trocados no Paço Municipal de Ribeirão Pires por 1KG de alimento não perecível.

Gilmar Santana ao lado de Bruna Bernardy, uma das atrações do 1° Festival Solidário de Ribeirão Pires

Até agora o Festival Solidário já reuniu mais de dez mil pessoas e, Gilmar Santana convida a todos para conferir as próximas atrações. “Dia 16 temos Maicon e Vinicius, dia 23 tem a Iasmin Santos e dia 24 tem Gustavo Mioto para fechar o festival”, enumera. É válido lembrar que o evento tem apoio do prefeito da cidade Clóvis Volpi e do vice-prefeito Amigão D’orto.