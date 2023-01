Música de abertura do BBB23 ganha versão Funk Orquestra e segue interpretada por Paulo Ricardo

“Hey Brothers!” A temporada do BBB23, iniciada segunda (16), promete uma série de grandes novidades para o público e nada melhor do que uma nova versão da icônica música “Vida Real” para entrarmos no clima do reality.

Funk Orquestra

Dessa vez, Paulo Ricardo se juntou ao Dennise à Funk Orquestra para trazer a primeira versão funk em 23 temporadas do programa, levando uma mistura única da música de origem periférica com a erudita.

O anúncio da faixa foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt em um vídeo postado na conta oficial do programa na plataforma TikTok. Nele, é possível ouvir um trecho da trilha sonora que vai fazer parte da abertura do programa que anuncia os participantes da casa mais vigiada do Brasil, ainda com Boninho, diretor do programa, e o próprio Paulo Ricardo se arriscando em suas dancinhas.

“Sempre fui um grande fã do programa! Em outras edições, ficava muito ligado no que estava rolando dentro da casa e curtia muito fazer batidas e músicas com frases de ex participantes que viralizavam nas redes. O BBB é um prato cheio de momentos que ficam guardados na memória de quem assistiu e é uma grande honra estar participando de toda essa história”, disse o DJ.

Vale dizer que desde 2002 a roupagem de “Vida Real” era bem semelhante, mas em 2012 Paulo Ricardo decidiu junto à direção do programa lançar um novo arranjo todo ano. “Procuro atualizar a canção a cada ano por conta das novas tendências musicais. Faço questão que os novos Brothers e Sisters ouçam a canção nas festas e saiba que essa nova versão produzida junto com o Dennis e a Funk Orquestra pertença a eles”, afirma o cantor.

A Funk Orquestra também não esconde a felicidade em fazer parte deste projeto. “É um prazer para nós da Funk Orquestra trazer a diversidade e a representatividade para a abertura do maior programa da TV da atualidade”

Famoso por ser um dos artistas mais renomados do funk brasileiro, Dennis possui atualmente mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e já entoou diversos hits como “Deixa de Onda”, participação com Xamã e Ludmilla e “Sou Teu Fã”, com Bruno Martini. O DJ ainda coleciona participações com outros importantes nomes da música nacional como Luan Santana, Gusttavo Lima e Marília Mendonça, que agitam as maiores festas por todo o país.