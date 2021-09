Em comemoração pelos 10 anos no ar, Music Box Brazil apresenta novidades no mês de setembro

Canal se consolida como principal palco da música brasileira e aposta na diversidade de gêneros e ritmos para cativar a audiência

O Music Box Brazil completa 10 anos e se consolida como principal canal de música brasileira. Durante a última década, ele veiculou mais de 7.500 conteúdos audiovisuais brasileiros, entre videoclipes, shows, documentários e programas, muitos deles produções originais.

A comemoração, iniciada em agosto de 202 ocorrerá até março de 2022, período no qual o canal traz à programação estreias de conteúdos exclusivos e representativos da pluralidade musical brasileira. Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, o Music Box Brazil pode ser acessado também, em formato linear, através da plataforma de streaming Box Brazil Play, dedicada exclusivamente ao conteúdo nacional.

Novidades de setembro

Agosto foi um mês agitado no palco da música brasileira, com a estreia da série “Acorda, Amor – Canções de Rebeldia”, que apresenta um panorama de cem anos de músicas de protesto no país, e que segue na programação neste mês.

Mas as novidades não param, e em setembro o canal explora a diversidade musical do país com estreias para todas as tribos. Confira algumas delas abaixo:

Série: Brasil de todos os ritmos

Produzida e apresentada pelo multi-instrumentalista, compositor e produtor musical Luiz Brasil, a série destaca a pluralidade e a riqueza sonora do país em viagens de campo a destinos conhecidos pela pujança de sua cena cultural local.

Estreia dia 17 de setembro, às 22:00

Reprises aos domingos, às 13h30

Duração: 30 minutos por episódio

Classificação indicativa: Livre

Luiz Brasil e Gilberto Gil na série “Brasil de Todos os Ritmos”

Nova temporada: Mobília Space

Um dos mais queridos programas na grade do Music Box Brazil, o Mobília Space retorna para sua quarta temporada.

Baterista da banda Detonautas, Fábio Brasil transformou um cômodo de sua casa no Estúdio Mobília Space. Lá, ele recebe grandes nomes do rock nacional, como Landau, Deia Cassali, NDK e Rollando Stones – para sessions ao vivo, que fazem o telespectador se sentir dentro do estúdio, pertinho dos artistas. Além da música de excelente qualidade, o programa traz conversas incríveis sobre o fazer musical.

Estreia dia 20 de setembro, às 20:30

Reprises terças-feiras, às 13h30

Duração: 30 minutos por episódio

Classificação indicativa: Livre

Documentário: Billy Brandão – Como o bicho pega

O aclamado guitarrista Billy Brandão já compôs e tocou ao lado de grandes nomes da música brasileira. Agora, ele reúne talentosos amigos para gravar seu primeiro disco solo autoral, “O Bicho tá Pegando”.

Neste documentário, transmitido exclusivamente no Music Box Brazil e que registra o processo criativo e gravação do álbum, Billy reflete sobre sua trajetória musical e o poder da música quando feita ao lado de bons amigos.

Estreia dia 22 de setembro, às 20:30

Reprise dia 23 de setembro, às 10h00

Duração: 52 minutos por episódio

Classificação indicativa: Livre

Especial: Nenhum de Nós – Em Casa

A banda gaúcha Nenhum de Nós utilizou o período de isolamento social para manter a proximidade com seu fiel público, revisitar seu repertório e ainda inovar seu jeito de fazer música.

Juntos, mas separados, os membros da banda criaram de suas casas sessões de composição que resultaram no EP “Feito em Casa”. Retrato fiel de um período de reclusão, o álbum ganhou registro visual inédito, um documento histórico da vida criativa durante a quarentena.

Estreia dia 04 de setembro, às 22:35

Reprise dia 05 de setembro, às 10:30

Duração: 27 minutos

Classificação indicativa: Livre

Especial: This is CANOAS, not POA!

A efervescente cena cultural da cidade de Canoas é o tema deste especial, que busca demonstrar como cidades metropolitanas, muitas vezes reduzidas à cidades-dormitórios de suas capitais, são celeiros de criatividade.

Com uma cena musical independente plural e criativa, a cidade é o lar de bandas, casas noturnas, estúdios, produtores e lojas de discos, que colaboram para fazer da vida intelectual canoense uma das mais atrativas do estado.

Estreia dia 11 de setembro, às 18:45

Reprise dia 12 de setembro, às 06:45

Duração: 122 minutos

Classificação indicativa: 12 anos