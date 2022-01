Music Box Brazil apresenta novidades de janeiro em sua programação

Canal celebra 10 anos e se consolida como palco da música brasileira

O canal Music Box Brazil, que completa 10 anos como principal palco da música brasileira, anuncia os destaques de sua programação em janeiro. Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, o canal pode ser acessado também – em formato linear – através da plataforma de streaming Box Brazil Play, dedicada exclusivamente ao conteúdo nacional.

Márcio Mazzeron, diretor do canal. Crédito: Divulgação

Novidades de janeiro

Music Drops – Francisco El Hombre

A Francisco El Hombre escolheu Porto Alegre para dar início a turnê do seu mais novo álbum, “A Casa de Francisco”. A banda foi indicada ao Grammy Latino 2017, na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa, por “Triste, Louca ou Má”.

O Music Box Brazil marcou presença e realizou uma entrevista exclusiva, fundada em 2013 pelos irmãos mexicanos, naturalizados brasileiros, Sebastián e Mateo Piracés-Ugartee e agora em nova formação. Para 2022 a banda planeja um reality show na programação do Music Box Brazil.

Estreia dia 2 de janeiro, às 20:15

Reprise dia 3 de janeiro, às 08:15

Duração: 15 minutos

Classificação indicativa: Livre

Porão do Rock 2021

Consolidado como um dos mais importantes eventos de música independente do país, o Porão do Rock chega ao Music Box Brazil, que exibe 8 shows da edição 2021 do festival, que contou com apresentações de Nando Reis, Amaro, Selvagens à Procura de Lei, entre outros.

Estreia dia 12 de janeiro, às 20:45

Apresentações:

12/01 – 20:45 – THABATA LORENA

12/01 – 21:15 – JAMBALAIA

13/01 – 20:55 – MUNTCHAKO

13/01 – 21:15 – AMARO

13/01 – 21:35 – PENSE

14/01 – 20:30 – HIGHLIGHTS

15/01 20:00 – NANDO REIS

1601 – 20:05 – SELVAGENS A PROCURA DE LEI

Reprises:

14/01 – 08:55 – MUNTCHAKO

1401 – 09:15 – AMARO

14/01 – 08:55 – PENSE

15/01 – 08:35 – THABATA LORENA

16/01 – 08:10 – NANDO REIS

17/01 – 08:05 – SELVAGENS A PROCURA DE LEI

Duração: 30 minutos por episódio

Classificação indicativa: Livre

Live: Bar Opinião 38 anos

Uma das mais emblemáticas casas de shows do país, o Bar Opinião, de Porto Alegre, comemorou seus 38 anos em uma série de shows exclusivos, que chegam agora ao palco da música brasileira.

São 10 apresentações de artistas que fazem parte da história da casa, como Filipe Catto, Wander Wildner, Os Replicantes, 50 Tons de Pretas, Trabalhos Espaciais Manuais, Raguagi, Produto Nacional, Da Guedes, Beto Bruno, Graforréia Xilarmônica, Gross, Duca Leindecker, Charles Master, Funkalister e Império de Lã.

Estreia dia 17 de janeiro, às 20:45

Apresentações:

17/01 – 20:45 – 50 TONS DE PRETAS

18/01 – 20:45 – TRABALHOS ESPACIAIS

19/01 – 20:55 – IMPÉRIO DA LÃ

20/01 – 21:30 – RAFUAGI

21/01 – 20:35 – PRODUTO NACIONAL

22/01 – 20:05 – DA GUEDES

23/01 – 20:35 – BETO BRUNO

24/01 – 20:20 – REPLICANTES

25/01 – 20:05 – GRAFORRÉIA XILARMÔNICA

26/01 – 20:00 – FUNKALISTER

27/01 – 20:30 – NANDO GROSS

28/01 – 20:55 – WANDER WILDNER

29/01 – 19:55 – CHARLES MASTER

30/01 – 21:00 – DUCA LEINDECKER

Reprises:

18/01 – 08:45 – 50 TONS DE PRETAS

19/01 – 08:35 – TRABALHOS ESPACIAIS

20/01 – 09:10 – IMPÉRIO DA LÃ

21/01 – 09:00 – RAFUAGI

22/01 – 08:35 – PRODUTO NACIONAL

23/01 – 08:00 – DA GUEDES

24/01 – 08:10 – BETO BRUNO

25/01 – 08:20 – REPLICANTES

26/01 – 08:10 – GRAFORRÉIA XILARMÔNICA

27/01 – 08:25 – FUNKALISTER

28/01 – 08:45 – NANDO GROSS

29/01 – 08:50 – WANDER WILDNER

30/01 – 08:10 – CHARLES MASTER

31/01 – 09:15 – DUCA LEINDECKER

Duração: 80 minutos por episódio

Classificação indicativa: Livre

Orquestra Sinfônica Brasileira – Série Romântica Brasileira IV

Reforçando seu projeto de promoção da música clássica brasileira, o Music Box Brazil traz o quarto concerto da Série Romântica Brasileira. Nele, o Quinteto de Sopros da OSB apresenta obras de Amaral Vieira, Percy Grainger, Alexander von Zemlinsky, e Modest Mussorgsky.

Estreia dia 21 de novembro, às 19:30

Reprises 22/11, às 07:30

Duração: 65 minutos

Classificação indicativa: Livre