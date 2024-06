Museu Judaico de São Paulo apresenta programação cultural diversificada para julho

Neste mês de julho, o Museu Judaico de São Paulo (MUJ) preparou uma programação cultural especial para as férias escolares das crianças e atividades interessantes para outras faixas etárias. A programação inclui oficinas criativas, leituras musicalizadas e visitas guiadas à exposição “Alexandre Herchcovitch: 30 anos além da moda”.

Museu Judaico de São Paulo promove oficinas e visitas guiadas inspiradas no trabalho de Alexandre Herchcovitch

A oficina “Paper Doll: Inventando Moda” convida as crianças a brincar e customizar moldes de roupas pequenas de papel, inspiradas no renomado estilista Alexandre Herchcovitch. A oficina acontece nos dias 20 e 24 de julho, às 15h, e é voltada para crianças a partir de 6 anos.

Programação especial de férias no Museu Judaico de São Paulo estimula a criatividade e a curiosidade das crianças

Outra atividade destacada é a “Oficina Passaporte de Férias”, que estimula a criatividade e a vontade de desbravar detalhes dos passeios nas férias de julho. Seja no quintal de casa ou em grandes museus da cidade, esta oficina arte-educativa é um convite para explorar e criar memórias únicas.

Para os pequenos leitores e amantes de música, o MUJ oferece leituras musicalizadas dedicadas à conscientização do combate ao preconceito e discriminação racial. No dia 6 de julho, às 11h30, haverá a leitura do livro infantil “Amoras”, de Emicida, inspirada em uma conversa que o cantor teve com sua filha embaixo de uma amoreira. Já no dia 20 de julho, também às 11h30, será realizada a leitura musicalizada do livro “Chapéu Fora de Moda”.

As visitas guiadas à exposição “Alexandre Herchcovitch: 30 anos além da moda” são uma oportunidade imperdível para todas as idades. Estas visitas acontecem nos dias 6, 13, 20 e 27 de julho, em diversos horários, e prometem uma imersão na história e no trabalho do estilista. No último dia do mês, uma visita especial ao acervo do MUJ mostrará todos os itens têxteis disponíveis no maior arquivo judaico do país, em diálogo com a exposição de Herchcovitch.

A programação também inclui a “Oficina de Bilboquê: Brinquedo Arte nas Férias”, que acontece no dia 27 de julho, às 15h, e é voltada para todas as idades. E no dia 31 de julho, às 15h, a “Oficina Upcycling: Moda e Sustentabilidade” fecha a programação com chave de ouro, promovendo uma reflexão sobre moda consciente e práticas sustentáveis.

As visitas mediadas com a equipe de Educação & Participação do MUJ podem ser agendadas de terça a sábado, proporcionando uma experiência enriquecedora e educativa. Para mais informações e agendamentos, os interessados podem enviar e-mail para [email protected].