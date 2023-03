Museu do Amanhã colocará público em contato com Marielle Franco através do projeto “A Voz de Marielle”

A experiência é uma parceria com o Instituto Marielle Franco e ficará disponível até 30 de abril.

A partir de 14 de março, data que marca cinco anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, o Museu do Amanhã realizará uma ativação em parceria com o Instituto Marielle Franco com o objetivo de divulgar o projeto “A Voz de Marielle”. A iniciativa utiliza ferramentas de reconhecimento facial para conectar imagens de Marielle (sejam físicas ou digitais, ilustrações, grafites ou fotografias) a trechos de alguns de seus discursos mais importantes. Até 30 de abril, o Museu disponibilizará um totem interativo com texto de passo a passo, vídeo e imagens de Marielle Franco para oferecer aos visitantes a possibilidade de acessar a plataforma em seus próprios celulares.

A ativação ficará disponível a partir de 14 de março, data que marca cinco anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Créditos: Divulgação

“O Museu do Amanhã é um espaço que recebe cariocas e turistas de todo o mundo. Vamos usar o nosso alcance para colaborar com a divulgação desse projeto, fazendo com que cada vez mais pessoas possam conhecer e reconhecer Marielle, entrando em contato com a potência dos seus discursos e a importância das suas lutas”, destaca Bruna Baffa, Diretora Geral do Museu do Amanhã.

A iniciativa utiliza ferramentas de reconhecimento facial para conectar imagens de Marielle a trechos de alguns de seus discursos mais importantes. Créditos: Youtube

A ativação integra uma série de ações promovidas pelo Instituto Marielle Franco, que também incluem o “Festival Justiça por Marielle e Anderson – 5 anos sem respostas”, a inauguração da Estátua Marielle Gigante, uma obra de Paulo Nazareth no Museu de Arte do Rio, uma missa, um tuitaço e uma instalação na Praça Mauá.