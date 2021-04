Conheça o espaço virtual do Museu da Pirataria

Com o apoio institucional de 30 entidades públicas e privadas ligadas ao combate à pirataria, o Museu da Pirataria, MUSPI, terá seu lançamento de forma virtual neste sábado, 01/05. O ICI, presidido pelo advogado e ex-secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, Márcio Gonçalves, abrigará o museu em seu site (www.ici.org.br). Para acessar o MUSPI, a partir deste sábado digite: www.museudapirataria.com.br.

“Após 15 anos de atuação do CNCP nessa luta, temos muitos resultados a apresentar. O MUSPI é uma iniciativa para startar as atividades educativas do ICI, que existe para reunir entidades, profissionais e pessoas interessadas no combate a esse crime, considerado pela Interpol como o Crime do Século. O espaço do ICI será dedicado a debates, seminários, entrevistas e muita informação atual e de qualidade, com a formação de uma biblioteca jurídica, legislativa, cultural, entre outros, para auxiliar estudantes, advogados e todos os profissionais que, de alguma forma, é afetado pela pirataria”, informa Márcio Gonçalves.

Diretoria do ICI, reunida para discutir detalhes sobre o museu

Em seu espaço virtual, o MUSPI exibirá o acervo de fotos do advogado, Fernando Ramazzini, pioneiro no combate à pirataria. Essa mostra contará com peças de automóveis piratas, que contribuem com os altos índices de acidentes de trânsito – atividade que o ICI traz em apoio à campanha Maio Amarelo, do Observatório Nacional de Segurança Viária e órgãos do governo, para chamar a atenção e ajudar na conscientização, para que haja cuidado e as mortes dessa causa diminuam no Brasil.



















Conheça algumas peças do MUSPI

Conheça os apoiadores institucionais do ICI:

OAB/RJ

Sulamericana

Abracadabra

COPAG

ABRINQ

BRASNUTRI

FESTCOLOR

OAB/SC

LTAHUB

Amigas do Vinho

REDIBRA

Galinha Pintadinha

OAB/SP

License Solutions

FNCP

Instituto Brasil Legal

Luccas Neto Studios

ABRAL

Tycoon 360

Novabrink/Rosita

UBV&G

Câmara Brasil Portugal/SC

AMCHAM

ALIANZA

CEDES

IBCJ

Ministério da Justiça

CNCP

SENACON