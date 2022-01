Musa fitness Day Ribeiro monta canal para falar sobre sexo no Youtube

A musa teve a ideia a partir de perguntas dos seus seguidores.

Falar sobre sexo está cada dia mais deixando de ser um tabu. Afinal a prática faz parte da vida. Diversos canais no Youtube abordam o tema com muito sucesso.

Um que foi criado recentemente, mas que já tá dando o que falar é o Segredos de Day, da musa fitness Day Ribeiro.

“Decidir montar o canal por isso: contar um pouco da minha vida e um pouco da minha safadeza (risos). O que ainda tenho vontade de fazer, quais são os meus fetiches que eu não fiz e os que eu já fiz”, comenta a musa, que teve a ideia a partir de perguntas dos seus seguidores.

“Meus seguidores sempre ficavam me perguntando quais eram as minhas fantasias, as minhas loucuras, os meus fetiches e por esse motivo resolvi montar o meu canal Segredos de Day ,lá vou falar tudo sobre mim”.

Em um dos vídeos, a morena fala sobre o jeito dela gemer na hora H. Em outro ela dá dicas de como fazer sexo anal sem sentir dor.

”Lá no canal do YouTube, vou dar dicas também para quem está começando com vendas de conteúdos nas plataformas do Onlyfans, Privacy e grupos privados”, conta.

"Sempre vou falar algo que já fiz e como foi minha experiência…Mas vou deixar sempre uma caixinha de sugestão para os meus seguidores colocarem o que eles querem saber sobre mim. Os vídeos vão ser postadoS 3 vezes na semana às 19:00 no canal do YouTube e sempre uma experiência diferente.

No ar há menos de 15 dias, o canal já tem 750 inscritos. “Mas minha meta é chegar a 5 mil’, disse.

https://youtube.com/channel/UCWsi12tIlCN6rZ7vwfxEJTA