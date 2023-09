Musa do Onlyfans diz ter aceitado 50 mil reais de assinante para não fazer cirurgias plásticas

“Ele pediu para eu manter o corpo 100% natural”, declara Emily Ferrer sobre a decisão de não fazer plásticas em seu corpo

Emily Ferrer tem apenas 20 anos e já conquistou a atenção e o carinho de mais de 400 mil seguidores em sua conta no Instagram. A jovem influencer e modelo do Onlyfans, ficou famosa ao gravar vídeos oferecendo caixas misteriosas para pessoas nas ruas, onde quem aceitasse ganhava um mês grátis do seu conteúdo adulto.

De acordo com a jovem, sua decisão em recusar se submeter a cirurgias plásticas foi motivado por um assinante. Segundo Emily, o que torna sua decisão ainda mais marcante é o fato de que ela já havia considerado fazer cirurgias plásticas no passado. No entanto, tudo mudou quando um assinante ofereceu 50 mil reais para que ela permanecesse com seu corpo atual.

“Ele pediu para eu manter o corpo 100% natural”, revelou Emily. Essa oferta não apenas a surpreendeu, mas também a fez repensar seus planos. A jovem influenciadora decidiu aceitar o desafio e adotar uma postura que desafia os padrões muitas vezes irreais da indústria da beleza.



Enquanto Emily continua a oferecer caixas misteriosas e intrigantes para seus seguidores, sua escolha de permanecer natural a tornou uma das mais procuradas do entretenimento online. “Percebi que muita gente começa a assinar meu conteúdo pelo fato de eu ser natural, acho que eles cansaram das mulheres montadas”. Recentemente ela também começou a oferecer pix ao invés de assinatura para as pessoas que ela encontra na rua.