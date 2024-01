Musa da Mocidade Fernanda Passon comenta sobre entrada de Jojo Toddynho na escola de samba

A musa estreará na Sapucaí 7 anos depois de ver pela primeira vez a escola se apresentando na Avenida

Musa da Mocidade Independente de Padre Miguel pela primeira vez, a capixaba Fernanda Passon, comentou sobre a entrada da cantora e apresentadora Jojo Toddynho para o Carnaval de 2024 da escola de samba. A musa que já possui experiência em desfiles de carnavais, visto que desfilava em seu estado natal, fará a sua estreia na Avenida Marquês de Sapucaí e como musa, posto que também será de outras famosas como Jojo e Aline Mineiro.

“Eu acho incrível ter a Jojo Todynho na escola. Ela é uma mulher forte e autêntica. Gostei muito quando soube que ela está na Mocidade. Acho que agrega muito”, afirmou a musa.

A capixaba contou como começou o seu amor pelo Carnaval e como ela sentiu com o convite para ser musa da Mocidade: “Minha paixão pelo carnaval começou em 2017 assistindo a Mocidade. Fui no Sambódromo e vi a Mocidade passar, a bateria me arrepiou. Depois desse dia, não perdi um desfile e surgiu minha vontade em estar no carnaval. Por ser capixaba comecei a desfilar no meu estado, mas em todos os anos ia ao Rio assistir os desfiles e torcer pela Mocidade. Quando surgiu essa oportunidade foi muito incrível pra mim. Fiquei feliz demais, foi uma realização na minha vida”.

Sobre as suas inspirações para o Carnaval, Fernanda revelou: “Não tenho uma pessoa em especial que me inspire, acho linda cada uma das mulheres. Todas que compõem o carnaval, elas ficam incríveis. Cada uma com sua beleza. Sou uma amante do carnaval.”, pontuou a influenciadora capixaba.