5 anos após vencer o “BBB 16”, Munik Nunes segue queridinha das marcas e traz conteúdo sincero sobre beleza e estilo de vida

Ela também teve destaque no “Power Couple 3”, da Record, e carrega 9 milhões de seguidores no Instagram

O sorriso cativante, o empoderamento e a inteligência ao se posicionar tornaram Munik Nunes a campeã mais jovem do “Big Brother Brasil”, da TV Globo, com apenas 19 anos, sendo eleita com mais de 61% dos votos no “BBB 16”. Cinco anos se passaram e a goiana, que também esteve no “Power Couple 3”, da Record, segue trilhando seu caminho de sucesso, carregando uma legião de fãs e fidelizando marcas com o poder de sua influência.

São 9 milhões de seguidores no Instagram, 491 mil no Twitter, e mais de 1.6 milhões de curtidas no TikTok. Um conteúdo que agrada marcas como Gummy Hair, Miracle Belt, Banka Panka, Bang Energy, Rosa Selvagem e Armazém Fit Stores, entre outras, com quem a influenciadora já trabalhou.

“Viver a experiência nos dois realities foi muito importante, tanto para meu crescimento pessoal quanto profissional. Pude trabalhar o autoconhecimento, investir na área de atuação que eu gosto e ter a possibilidade de estar ainda mais próxima das pessoas. Ser influenciadora tem a sua responsabilidade, e hoje é o que eu mais gosto de fazer”.

Munik, que carrega fãs fiéis desde o “BBB”, sabe que o sucesso nas redes sociais veio por meio dos seguidores que a acompanham e por um conteúdo sincero e bem feito:

“Muitos dos meus fãs estão comigo desde 2016. Tento estar presente ao máximo para eles, e sou muito responsável no conteúdo que crio, para agradar não somente as marcas, mas também entregar verdade para meus seguidores; Eles estão atentos a tudo, e percebo os pedidos que fazem. Atualmente querem postagens sobre beleza, maquiagem e skincare, por exemplo.”