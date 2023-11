Mundo Verde lança panetones com frutas zero açúcar para o Natal

Rede traz opções sem adição de açúcares para a época natalina, em dois tamanhos: 400g e 80g. Produto é indicado para pessoas diabéticas ou com restrição ao consumo de açúcares

O Mundo Verde – rede especializada em saúde, bem-estar e em curadoria de produtos naturais e orgânicos – oferece uma alternativa mais saudável para este natal, os panetones com frutas zero açúcar em dois tamanhos, porção familiar e individual. As novidades chegam com exclusividade nas lojas Mundo Verde espalhadas pelo país e também no e-commerce da rede.

Os panetones Mundo Verde são preparados a partir de fermentação natural, garantindo uma massa leve. Sem adição de açúcares e sem lactose, a novidade é uma opção ideal para pessoas diabéticas ou com restrição ao consumo de açúcares, além de ser uma alternativa sem gorduras trans e baixo em sódio. O produto é rico em fibras e combina frutas secas e uvas passas para o sabor tão esperado no Natal.

Os clientes poderão encontrar o panetone em duas versões: 400g para dividir com a família e amigos, e 80g, que pode ser uma porção individual ou indicado para compor cestas e acompanhar outros presentes do portfólio Mundo Verde.

“Para o Mundo Verde é importante estar presente nesta época do ano tão especial para nossos clientes. Nosso objetivo é oferecer lançamentos que façam parte de uma rotina saudável e de forma inclusiva para pessoas com restrições alimentares, sem perder a tradição e o sabor do Natal”, comenta Aline Iwahashi, coordenadora de Marketing do Mundo Verde.