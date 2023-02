Mundo Verde anuncia nova parceria para expansão das lojas

Rede contará com empresa especializada em PMO como gestora de projetos de abertura de lojas

O Mundo Verde — rede líder especializada em saúde, bem-estar e em curadoria de produtos naturais e orgânicos — anuncia a contratação da VC ONE, empresa com mais de 13 anos de atuação no mercado nacional e internacional. O grupo com sete unidades de negócios, tem uma célula especializada em PMO (Project Management Office) para a execução dos planos de expansão da rede.

Em todo país, a rede Mundo Verde está presente em mais de 500 pdv’s e pretende abrir 150 lojas nos próximos anos. Créditos: Shutterstock

A partir deste mês, a VC ONE estará dedicada ao gerenciamento de processos de abertura de lojas e projetos arquitetônicos, com foco na modernização da franqueadora, que completa 36 anos de atuação no varejo saudável em 2023.

Leonardo Assis, diretor de expansão e novos negócios da rede Mundo Verde, comenta os ganhos com a parceria. “O Mundo Verde é pioneiro no segmento saudável e traz muitas vantagens em seu formato de negócio. Com a VC ONE, seguiremos com ainda mais força com nosso plano de expansão desenhado para este ano, buscando levar a qualidade de vida, saúde e bem-estar para todo o Brasil”, conta.

O Mundo Verde a rede líder especializada em saúde, bem-estar e em curadoria de produtos naturais e orgânicos. Créditos: Instagram

“Nosso trabalho está focado no suporte de Mundo Verde desde o projeto de adequação do ponto ao padrão da marca o até a inauguração da loja. Inclui projetos, homologação de fornecedores, compras de equipamentos e processo pré inauguração. Dessa forma sincronizaremos ações e prazos para garantir a inauguração das lojas no prazo, além de cuidar da interlocução entre franqueado, franqueador e fornecedores”, sinaliza Priscila Zaffani — Gestora PMO e Mariana Tesima — Responsável de Projetos Arquitetônicos.