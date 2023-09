A animação brasileira chega com músicas inéditas e trazendo desafios do crescimento das crianças

A partir do dia 02 de Outubro, a série “Mundo Bita – Imagine-se” vai estrear sua 2ª temporada no Cartoonito e HBO Max. A animação brasileira chega com músicas inéditas e trazendo desafios do crescimento das crianças.



O lançamento da segunda temporada do projeto acontece no mês das crianças. Nesta nova fase, Bita e a turminha vão estrelar 10 episódios divididos em duas partes: cinco episódios de sete minutos sendo lançados este ano, e outros cinco em 2024.

Nova temporada se passa em um lugar muito distante, chamado Galáxia da Alegria, o Bita e os Plots

Foto4: A segunda temporada de “Mundo Bita – Imagine-se” terá estreias diárias às 14h



As novas aventuras estão repletas de músicas inéditas e trazendo desafios do crescimento das crianças, como expressar as emoções, escovar os dentes e pedir desculpas. Em um lugar muito distante no espaço sideral, chamado Galáxia da Alegria, o Bita e os Plots (pequenos alienígenas verdes) habitam o Mundo Bita, armazenando imaginação que vem de toda parte do universo e que é o combustível para fazer as engrenagens funcionarem por lá. O Planeta Terra, como um recanto rico em imaginação, é uma rota costumeira do Bita. Na Terra, as crianças Tina, Lila, Dan, Tito e outros amigos e amigas formam uma turminha cheia de ideias que, auxiliadas pela professora de música Flora, adoram fazer descobertas.

A 2ª temporada “Mundo Bita – Imagine-se” estreia no dia 02 de outubro



Além da confirmação da data de estreia, os responsáveis pela produção apresentaram também o trailer inédito de “Mundo Bita – Imagine-Se”, em que a atração promete trazer muita diversão sempre com estreias diárias às 14h.