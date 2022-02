Mumuzinho canta jingle carnavalesco sobre investimentos na plataforma “Rico”

“É mais dinheiro que eu quero ganhar. Mas no seu banco, isso não vai dar”

Não tem nada mais memorável para o cliente do que um jingle divertido que gruda na cabeça e foi exatamente isso que Mumuzinho fez em parceria com a Rico, plataforma de investimentos digital do grupo XP Inc. O objetivo é furar a bolha dos investimentos no Brasil com a campanha “Saia da Bolha”, estrelada pelo pagodeiro.

A marca registrou aumento de 30% da abertura de contas por mulheres e forte crescimento junto aos millenials, sendo um aumento de 40% de abertura de conta dentro da faixa etária de 16 a 29 anos



Quando se fala em investimento, a maioria dos brasileiros pensa logo em pessoas milionárias. Muitos não imaginam o quanto é fácil investir, principalmente com uma plataforma fácil e prática como a Rico. Com essa campanha, a empresa quer democratizar os investimentos nessa época de Carnaval.

“Como toda marchinha, a letra vai grudar na cabeça. Tem tudo para fazer todo mundo pular para fora da bolha. Minha ideia ao aceitar participar da ação, é ajudar de alguma forma a democratizar a educação financeira de forma leve e divertida para quem me acompanha, dentro de uma das maiores e mais populares festas do mundo, que é o carnaval brasileiro”, explica Mumuzinho.

A marchinha cantada pelo pagodeiro na campanha é uma versão repaginada de uma tradicional marchinha de carnaval: “Ó Abre alas. É mais dinheiro, que eu quero ganhar. Mas no seu banco, isso não vai dar. Agora a Rico, vai me ajudar e essa bolha eu vou estourar”, canta Mumuzinho. O músico participa nesse Carnaval do “Acadêmicos do fura bolha” em ação da marca. A campanha começou a ser veiculada a partir desta sexta-feira, 25, nas redes sociais e plataformas digitais.