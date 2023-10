Mulheres Inspiradoras e Ana Furtado se unem pelo Outubro Rosa

Evento de conscientização contará com lançamento exclusivo do livro “Até Nunca Mais”

Neste dia 3 de outubro, um evento de grande relevância reune líderes, artistas e personalidades em prol da conscientização sobre o câncer de mama. Promovido pela plataforma Mulheres Inspiradoras, que é parceira oficial da ONU Mulheres e Berkeley Global Society, o encontro tem como objetivo não apenas criar interações, mas também promover a troca de experiências e conhecimento sobre uma causa que afeta uma em cada oito mulheres em todo o mundo, de acordo com dados do Instituto Protea.

Plataforma Mulheres Inspiradoras reúne CEOs, artistas e apresentadora Ana Furtado em evento de conscientização

O evento, que acontece no QG da plataforma Mulheres Inspiradoras, na suíte presidencial do Hotel Tivoli Mofarrej, conta com um momento especial: o lançamento exclusivo do livro “Até Nunca Mais” pela jornalista e apresentadora Ana Furtado. O livro é um relato emocionante sobre como Ana enfrentou e superou a doença, servindo como inspiração para muitas mulheres que enfrentam desafios semelhantes.

Geovana Quadros, fundadora do Mulheres Inspiradoras

Além disso, o Instituto Protea terá a oportunidade de apresentar às convidadas um panorama da situação do câncer de mama no Brasil, uma doença que tira a vida de uma em cada quatro mulheres diagnosticadas. A conscientização, a detecção precoce e o acesso ao tratamento são essenciais para reduzir a alta taxa de mortalidade associada ao câncer de mama.

Gabriella Antici, fundadora do Instituto Protea

Geovana Quadros, fundadora do Mulheres Inspiradoras, enfatiza a importância do evento: “O Outubro Rosa do Mulheres Inspiradoras é uma edição muito especial, e estamos muito ansiosas com esse momento. Teremos a oportunidade de fazer muito mais do que networking. Ao reunirmos líderes, influenciadoras e celebridades, podemos potencializar a conscientização sobre a causa, que merece maior atenção. Seja como mensageiras ou investidoras, as mulheres têm papel fundamental nessa luta.”

Gabriella Antici, fundadora do Instituto Protea, destaca a urgência da conscientização: “A conscientização, a detecção e o acesso ao tratamento são fundamentais para a gente reduzir a alta taxa de mortalidade. Hoje, 50 mulheres – por dia – morrem por causa do câncer de mama. Se tratado precocemente, o câncer de mama tem 95% de chances de cura.”

Parte da renda do livro “Até Nunca Mais” será revertida para a causa, e o evento também incentivará a doação para o Instituto Protea, que atua no custeio de exames, consultas, cirurgias, quimioterapias e radioterapias para pessoas que não têm acesso.

O evento conta com o apoio de diversas marcas patrocinadoras, incluindo Tivoli Mofarrej, Anantara Spa, R1Pro, Tes Cenografia, Espaçolaser, MGC Holding, A Torteria e Thays Pomini Nutrição.

Neste Outubro Rosa, a união de líderes, artistas e organizações em eventos como esse é fundamental para aumentar a conscientização e apoiar a luta contra o câncer de mama, uma causa que impacta a vida de muitas mulheres em todo o mundo. O evento promete ser um momento de reflexão e solidariedade, além de uma oportunidade única de aprender com as histórias de superação de Ana Furtado e outras mulheres inspiradoras.