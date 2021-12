Mais de 13 mil indígenas e 43 mil ciganos precisam de doações; saiba como ajudar

Várias instituições se unem para doar brinquedos para as famílias que estão com dificuldade financeira, mas os pequenos ciganos e indígenas precisam ser notados

O clima de afeto no Natal é notável! Diversas instituições pedem doações de brinquedos e cestas básicas para fazer o Natal das crianças e seus familiares, em situação precária, mais feliz.

Mas o que ninguém sabe é que as crianças indígenas e ciganas muitas vezes ficam de fora dessas doações por ter pouca informação sobre, inclusive os grupos mais afetados pela Pandemia.

Por isso, o Grupo “Mulheres do Brasil de Maringá”, no Paraná, se uniu para ajudar estas crianças que, nesta época do ano, tendem a ser esquecidas. O objetivo da ação é mobilizar as pessoas a doarem um brinquedo ou realizar um Pix de R$10,00 para comprar um brinquedo para essas crianças. A perspectiva é de ajudar mais de 100 crianças indígenas e ciganas que esperam ter um motivo para sorrir.

A ideia que nasceu de mulheres que possuem um ‘Protagonismo que Transforma’, quer envolver essas comunidades carentes de Maringá, para que as crianças possam receber, nessa data especial, um pouco de alegria, e através dos sorrisos compartilhar esse momento junto a família.



“Ver uma criança sorrir, especialmente nessas regiões que não há muitas visitas ou doações, para nós será um dia que ficará marcado em nossos corações. Pois envolver crianças em uma época tão especial como o Natal é despertar para a vida delas de que existem motivos para ter esperanças”, destacou Leiza Oliveira, líder do Grupo.

Para quem quiser doar, entregar pessoalmente ou através dos Correios nos seguintes endereços: (Av. Carneiro Leão, 563 – Sala 1603 A – Zona 01 CEP: 86014-010) ou (Av. Nóbrega, 132 – Zona 04, Maringá – PR, 87014-180); ou realize um PIX de qualquer região do Brasil para o número de CPF: 93021704972.