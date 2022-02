“Mulheres com músculo são o novo sexy”, afirma ex-BBB Aline Dahlen

A modelo já ganhou uma competição de fisiculturismo na Europa

Muitos podem conhecer Aline Dahlen pela participação desastrosa que a modelo teve na edição 14 do Big Brother Brasil. Ela foi eliminada com o recorde de rejeição daquele ano, mas acabou se tornando uma das maiores referências no mundo fitness, já tendo ganhado prêmios. Hoje, ela afirma com certeza: “mulheres com músculo são o novo sexy”.



Ela foi eliminada com o recorde de rejeição daquele ano, mas acabou se tornando uma das maiores referências no mundo fitness, já tendo ganhado prêmios



Conhecida pela personalidade forte, Aline é modelo, atriz e aumentou o currículo como atleta profissional de fisiculturismo. Após 7 anos da sua saída do reality, a ex-sister comemora a mudança nos padrões de beleza. Ela afirma que a imagem de mulheres com salto e saia já está ficando para trás, dando lugar aos músculos e looks casuais.

Conhecida pela personalidade forte, Aline é modelo, atriz e aumentou o currículo como atleta profissional de fisiculturismo.



“Antigamente só valorizavam mulheres magrinhas, estilo bailarinas, agora o mundo fitness está em alta. É como dizem, ‘muscle is the new sexy’, ou seja, mulheres com músculo são o ‘novo sexy’. A imagem da mulher frágil, só de salto e saia, está em desuso. O fitness interferiu até na moda, podemos nos vestir de maneira mais casual, com um jeans mais larguinho, tênis bacana e não nos olharem ‘feio’ por isto”, disse Dahlen.

Agora, a atleta pretende seguir participando de competições nacionais e internacionais de fisiculturismo



Pesando por volta de 65 quilos, Aline diz que sempre praticou esportes e mantém uma rotina saudável com alimentação regrada, mas não restritiva. “Bolei um plano alimentar que me deixa saciada e saudável”. Agora, a atleta pretende seguir participando de competições nacionais e internacionais de fisiculturismo.