Mulher Melão declara: ”Já estou milionária por conta do Onlyfans”

Em entrevista ao programa de rádio Holofote da FM O Dia, a modelo e influencer Mulher Melão contou que ganha muito bem com a plataforma e declarou ser a mais curtida do Brasil hoje

A modelo e influencer Mulher Melão esteve presente no programa de rádio chamado Holofote da FM O Dia para um bate-papo bastante descontraído. Melão em suas aparições seja no rádio, na tv, na internet ou em publicações impressas nunca passa despercebida, seja por suas declarações e também por abusar de sua sensualidade. Não é preciso fazer uma retrospectiva muito longa para sem lembrar do vazamento de sua revista Sexy, a qual ela cita no bate papo para a FM o Dia.

Relembrando, quando a autora do Hit “Você Quer” posou nua na Favela de Heliópolis, Zona Sul de SP, para a publicação masculina, suas fotos vazaram na internet e rapidamente foi assunto nas redes sociais e sites especializados em celebridades.

Sobre seu hit musical, Você Quer, o extinto programa Pânico promoveu a faixa por semanas em suas exibições aos domingos e se você em algum momento não cantou mentalmente você, você, você quer… provavelmente não consumia ou consome cultura de massa ou praticamente estava fora deste mundo.

Renata Frisson falou sobre estas passagens de sua carreira na entrevista, mas o que mais chamou atenção dos ouvintes foi que Melão está trabalhando com a plataforma Onlyfans. Mulher Melão disse que seus fãs pediram muito para que ela fizesse Onlyfans. A musa ainda contou que precisa “se virar” para falar espanhol, inglês, francês… devido ao grande número de fãs estrangeiros que a seguem e ainda brinca: “estou quase uma poliglota”.

Melão ressalta que o sucesso de sua conta na plataforma de vídeos e fotos se dá pelo fato dela gostar de se filmar, de fazer lives e que nos bastidores é preciso de uma produção para que o trabalho seja reconhecido pelos seguidores.

Em certo momento do bate-papo, sempre muito simpática e acessível às perguntas dos apresentadores, a musa declara que não foi a primeira a abrir uma conta no Onlyfans, mas que é a mais curtida dentro das terras brasileiras. Afirma ser a número um do Brasil colecionando vídeos e fotos sensuais e lives em que interage com seus seguidores. Ela atribui o sucesso à sua ousadia e por ter o DNA do povo.

Quando questionada sobre valores e rentabilidade do trabalho dentro do site, Renata diz que não gosta muito de falar, mas garante já estar milionária por conta do Onlyfans.

Recentemente a plataforma Onlyfans emitiu um comunicado que vídeos de sexo ao vivo seriam desmonetizados e bloqueados no mês de outubro por conta da pressão dos bancos, pois, de acordo com a agência Bloomberg, o conteúdo disponibilizado estaria dificultando a negociação com investidores com relação ao seu faturamento. Mas é importante ressaltar também que a plataforma de vídeos e fotos voltou atrás em seu pronunciamento rapidamente por conta da reação negativa de seus usuários.