Mulher Abacaxi é pré-selecionada para reality LGBTQIA+ Cruzeiro Colorido e sonha em entrar no BBB

“O Big Brother só teve duas mulheres trans em toda história, quero ser a terceira”, declara a caminhoneira Marcela Porto

Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, está entre as 40 pré-selecionadas para entrar no primeiro reality show voltado ao público LGBTQIA+ do mundo, o Cruzeiro Colorido. As votações estão rolando no site do programa. A caminhoneira quer usar a visibilidade trazida pela atração para participar do BBB.

Rainha da Escola de Samba Acadêmicos da Sossego do próximo ano, Marcela diz que é um grande sonho se tornar uma das integrantes do Big Brother Brasil.

“É o meu sonho. O BBB só teve duas mulheres trans em toda história, quero ser a terceira. Se o Boninho me der essa chance, prometo não decepcionar. Jamais serei uma planta em um reality. Vou levar entretenimento ao reality”, diz Porto.

Marcela quer entrar no reality da Globo não só para debater temas importantes relacionados à comunidade LGBTQIA+, mas para se destacar. “Esse será meu principal objetivo: causar. Também quero participar da Fazenda. Acho muito bacana também. Tem várias tretas, não vou fugir delas”, enfatiza a Mulher Abacaxi.

Caso seja selecionada para o Cruzeiro Colorido, a empresária terá que antecipar a viagem que sempre faz pela Europa com o marido. “Todo ano, eu vou com meu marido. Fico dois meses. Se eu for selecionada para o Cruzeiro Colorido, vou ter que antecipar minha volta”, finaliza a caminhoneira.