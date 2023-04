Muito além do churrasco: o Mestre Parrillero e Pitmaster, Vinícius Mainieri, entrega experiências únicas com seus produtos defumados

O publicitário por formação que sempre foi apaixonado por gastronomia encontrou no ramo de defumação de carnes um hobby que se tornou uma nova ocupação profissional.

Vinícius Mainieri é natural de São Paulo, cidade na qual foi criado e mora atualmente. Sua infância na capital paulista sempre foi muito tranquila e rodeada de amigos, amizades essas que ele cultiva até hoje. Quando jovem priorizava os estudos e sempre frequentou bons colégios. Após concluir o ensino médio, prestou vestibular para Publicidade e Propaganda, faculdade na qual se formou.

Moqueca de fraldinha defumada, uma releitura de um prato típico baiano, tradicionalmente feito com peixe e frutos do mar. Créditos: Divulgação

Após se formar, começou atuar em agências como designer gráfico de embalagem. Apesar de continuar na área, desde 2022 ele concilia sua atuação na comunicação visual com algo que começou como um hobby e hoje em dia já é uma ocupação profissional. “Eu sempre fui um apaixonado por cozinha, desde pequeno, fui crescendo e quando fui morar sozinho eu sempre gostava de inventar pratos, testar receitas, essa parte da cozinha e do churrasco sempre me atraiu bastante”, confessa o publicitário.

O paulista muito inquieto, estava constantemente em busca de novidades gastronômicas e através de suas pesquisas na área, ele acabou encontrou o Roberto Boccabello, que se tornou seu professor e amigo pessoal. “Ele tem uma parte que me fascinou, porque eu gosto muito de estudar, de aprender, entender como as coisas acontecem no que eu tô fazendo. E no churrasco eu sempre quis entender também como que acontecia aquelas coisas e nunca tinha tido uma referência. Eu encontrei ele e ele é um cientista da carne, então, ele explica todo o processo cocção das carnes, dos vegetais e de todo tipo de proteína”, relembra Mainieri.

Ao encontrar o Roberto Boccabello, o publicitário viu abrir uma nova porta, uma oportunidade na qual ele se dedicou completamente e agarrou com unhas e dentes. “Eu encontrei o que estava buscando, que era mais conhecimento no que estava fazendo e o porquê daquelas carnes que eu preparava ficavam daquele jeito. Então, eu comecei a entender os porquês. Também teve os cursos de defumação, eu comecei a estudar também a parte de defumação de alimentos, que o ‘american barbe’, que lá fora eles chamam assim, tem bastante no Texas, que são aqueles equipamentos de defumação. Eu comecei a estudar bastante e comecei a me fascinar muito com essa área do mercado de carnes, essa defumação, que é um mercado novo ainda aqui no Brasil, a gente tem bastante profissionais que estão se destacando, estão tendo também uma repercussão internacional e isso me fascinou”, explica o paulista.

Ceviche de lombo defumado com leche de tigre, prato típico peruano, feito tradicionalmente com peixes de água salgada. Créditos: Divulgação

Após muita dedicação aos estudos, Mainieri comprou o equipamento de defumação e começou a produzir bastante alimentos defumados, não demorou muito para seus amigos e familiares ficarem encantados com os produtos produzidos por ele. “São produtos diferenciados, todos os meus produtos são defumados com lenhas artesanais de macieira e pessegueiro, sem nenhum tipo de conservante. Eu comecei a me apaixonar cada vez mais, aí eu falei ‘não vou parar de estudar e vou dar seguimento nisso’. O pessoal começou a querer comprar de mim, eu comecei a vender, começou a tomar uma proporção muito grande, porque um falava para outro, outro comentava com amigo, o amigo do amigo também começou a entrar em contato porque queria comprar meus produtos, aí eu pensei ‘acho que tá na hora de eu mudar o foco da minha vida, já estou há 22 anos na área da publicidade’, eu falei ‘eu acho que eu consigo a princípio acrescentar essa nova área na minha vida e posso talvez trocar do principal para ela”, conta o publicitário.

Com sucesso de sua nova área de atuação profissional, o paulistano resolveu criar uma empresa chamada FogoFumaça e se especializou cada vez mais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Comecei a desenvolver processos de embalagens onde o cliente consiga consumir o meu produto com a melhor qualidade possível com a melhor facilidade e praticidade. Eu pego o meu produto, eu defumo, depois eu embalo todos os meus produtos a vácuo, aí eu mantenho todas as propriedades da carne intactas lá dentro. O cliente recebe o meu produto dentro da própria embalagem a vácuo, ele vai precisar de uma panela com água fervente só, onde ele vai colocar esse produto lá dentro e numa média da linha dos meus produtos, vai dar uns sete minutos e produto vai estar pronto para ele consumir como se eu estivesse acabado de fazer ele aqui e não suja nem a panela. Eu costumo falar para todo mundo e comentar, é um processo que eu entrego além de um produto de extrema qualidade, eu entrego a praticidade e agilidade que hoje me dia todo mundo precisa no dia a dia, né?”, exemplifica Mainieri.

Vinícius Mainieri é publicitário por formação, mas sempre foi apaixonado por gastronomia. Créditos: Divulgação

Como Mestre Parrillero na área do churrasco e Pitmaster no processo de defumação, o paulista consegue dar continuidade em sua atuação como designer gráfico de embalagem, com o conhecimento adquirido com os seus estudos no ramo das carnes, é possível conciliar ambas as carreiras. Ele ainda atua em eventos particulares e corporativos nos quais ele faz churrasco.

“Quando eu fui entrar nesse mercado, eu pensei ‘tem muita gente que faz churrasco, o brasileiro, principalmente, qualquer coisa faz um churrasco e muitas vezes as pessoas não sabem fazer um bom churrasco’, aí eu pensei ‘eu preciso me diferenciar, como eu vou me diferenciar dentro desse mercado?’, eu estudei e pensei ‘vou ter que fazer alguns pontos chaves, vou ter que personalizar o meu evento’. Então, eu faço cardápios personalizados para os clientes e para os convidados deles, eu faço uma entrevista antes de eu mandar a minha proposta, eu entendo o que eles gostam, como ele quer que eu sirva o churrasco, que tipo de prato para ele é indispensável. Eu faço toda uma entrevista para fazer um cardápio personalizado”, começa o publicitário.

Mesmo com a sua qualificação como Mestre Parrillero, Pitmaster e seu cardápio personalizado, Mainieri sentiu a necessidade de inovar ainda mais para entregar um serviço completamente exclusivo para os seus clientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Então, eu falei vamos colocar mais alguma coisa, tudo o que eu sirvo nos meus eventos é autoral. Se eu vou servir uma maionese, só eu quem fiz a maionese, se eu for servir um hambúrguer, eu quem faço o blend da carne do hambúrguer, se eu for servir com um ketchup, sou eu quem faço o ketchup, se eu for servir com barbecue, eu mesmo quem faço o barbecue. Então, isso me traz um diferencial, porque se o cliente fizer um evento com qualquer outro churrasqueiro, ele não vai ter os produtos que eu vendo, porque só eu faço os produtos que eu entrego. Então, eu sempre busco entregar produtos de excelência e diferenciados. Eu levo, geralmente, as minhas carnes defumadas para os eventos, então, eu consigo fazer entradas diferenciadas, faço a tortilha de cupim defumado com picles de cebola roxa, aí a massa da tortilha eu faço, o cupim eu defumo e o picles eu faço também, é tudo bem. E eu faço os eventos sempre com entradas, pratos principais e as sobremesas, tudo na grelha. Eu gosto de oferecer experiências únicas para meus clientes e para os convidados deles”, completa o paulista.