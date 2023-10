Muiraquitã – O Amuleto da Sorte, de Simone Pontes é um tesouro cultural para crianças

No coração de nossa cultura, um novo livro infantil mergulha nas raízes indígenas, educando e inspirando as crianças do Brasil

Acaba de ser lançado o livro “Muiraquitã – O Amuleto da Sorte”, da empresária e jornalista Simone Pontes. Esta obra é um mergulho nas tradições indígenas e uma maneira cativante de educar as crianças sobre a cultura brasileira.

Capa do livro “Muiraquitã – O Amuleto da Sorte”

Com 44 páginas repletas de cores vibrantes, o livro conta a história da pequena indiazinha Aruá, que, apesar de inicialmente não demonstrar interesse pelas tradições de sua tribo, se vê apaixonada por ajudar seu amado a ter sorte em suas aventuras de caça.

A empresária e jornalista Simone Pontes

Este projeto cultural, patrocinado por empresas privadas como o Grupo Bastazini e Anjo Tintas, receberá uma distribuição de 3.000 exemplares em bibliotecas e escolas de norte a sul do país, com o apoio do Ministério da Cultura.

A empresária Simone Pontes, diretora da TAB Marketing Editorial e CEO do site de notícias nacional, Pluminews, está entusiasmada em compartilhar essas histórias com crianças brasileiras, promovendo a cultura e os valores que definem nossa nação. Com uma narrativa envolvente, este livro é uma jornada de aprendizado, amor e respeito pelas tradições culturais do Brasil.