Com diversos novos empreendimentos no país, MRV abre vagas de estágio

A construtora está procurando estudantes de Engenharia Civil que queiram crescer na área

O sonho de qualquer estudante de engenharia é poder trabalhar em uma grande empresa, onde possa fazer carreira e ganhar muito aprendizado. A MRV, líder do mercado habitacional na América Latina, está dando essa oportunidade para 21 pessoas no Paraná, nas cidades de Araucária, São José dos Pinhais, Cambé, Londrina e Arapongas.

Os estudantes precisam estar cursando do 2º ao 8º período de Engenharia Civil. Além da oportunidade de acompanhar grandes projetos e colocar em prática o aprendizado adquirido em salda de aula, os contratados também receberão uma bolsa de R$1360 com direito a vale-transporte e Gympass.

O intuito da empresa é fazer com que esses estagiários construam uma base sólida para carreira profissional e no futuro possam continuar acompanhando o crescimento da MRV, que já tem empreendimento em vários cantos do país.

Serão cinco vagas para Região Metropolitana de Curitiba (Araucária e São José dos Pinhais), cinco para Londrina, cinco em Cambé e seis em Arapongas. Os estudantes que tenham interesse na oportunidade devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].