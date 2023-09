Mr. Olympia Brasil Expo 2023: expectativa de crescimento de 12% em relação ao ano anterior

Feira de nutrição esportiva e moda fitness promete surpreender novamente em São Paulo

Em um cenário onde a busca pelo bem-estar e uma vida saudável nunca estiveram tão em alta, o Mr. Olympia Brasil Expo 2023 se destaca como o epicentro das tendências no mundo do fitness e da nutrição esportiva. Com base nos dados da Associação Brasileira de Academias (Acad – Brasil), que revelam que o mercado fitness já representa 0,13% do PIB nacional, faturando impressionantes 8 milhões de reais anualmente, eventos como esse ganham ainda mais relevância.

Evento reúne marcas, atletas e amantes do fitness em outubro

A última edição do Mr. Olympia Brasil Expo, realizada em 2022, foi um sucesso retumbante. A feira atraiu 50 marcas de nutrição esportiva e moda fitness, gerando um impressionante volume de negócios de R$ 50 milhões. Mais de 20 mil entusiastas e profissionais da área passaram pelo evento.

Ana Leal e Tamer El Guindy

Para a edição de 2023, marcada para acontecer entre os dias 27 e 29 de outubro no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo (SP), a expectativa é ainda maior. Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget Promoções & Eventos, organizadora do evento, afirma: “Esperamos crescer 12% em relação à edição passada. Afinal, a preocupação das pessoas com tudo relacionado ao bem-estar só aumenta, e a musculação, por exemplo, está cada vez mais popular em academias.”

O sucesso do Mr. Olympia Brasil Expo é reflexo do crescimento constante do mercado de suplementos e fitness no país. A indústria fitness brasileira é a maior da América Latina e a terceira das Américas, atrás apenas da americana e da canadense. Em 2021, essa indústria movimentou cerca de 12 bilhões de reais, de acordo com a IHRSA (International Health Racquet & Sportsclub Association).

Além das marcas de renome, o evento também abriga a maior competição de bodybuilding do país, que credencia atletas para a prestigiosa competição internacional Mr. Olympia, prevista para novembro, em Orlando (EUA). Este ano, o Mr. Olympia Brasil Expo apresenta ainda o Mundial de Power bíceps, de Supino e de Levantamento Terra, com atletas brasileiros de alto nível.

Completa o evento a Musclecontest Academy Conference, onde nomes relevantes do esporte e fitness, como Paulo Muzy, Leandro Twin e Deborah Moss, compartilham seus conhecimentos com os inscritos. Serão 14 horas de imersão no segmento, proporcionando um ambiente ideal para aprendizado e networking.

“Em todas essas modalidades, é impressionante o alto nível dos atletas brasileiros, que tem tudo para fazer sucesso mundo afora”, diz Tamer El Guindy CEO da Musclecontest

O Mr. Olympia Brasil Expo 2023 promete continuar sendo o ponto de encontro essencial para todos que buscam acompanhar as tendências e inovações no mundo do fitness e da nutrição esportiva, reforçando sua posição como um dos principais eventos do setor no Brasil.