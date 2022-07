Mousik se joga no piseiro com Junto e Misturado 4: Vale Nada

O projeto autoral da Mousik, nova agência musical do Brasil que engloba gravadora, editora, gestão de carreiras e marketing em um só lugar, une todos os artistas do próprio casting para compor em conjunto

O projeto autoral da Mousik, nova agência musical do Brasil que engloba gravadora, editora, gestão de carreiras e marketing em um só lugar, une todos os artistas do próprio casting para compor em conjunto. Junto e Misturado #4: Vale Nada conta com Jall, Stefan Baby, DJ 2F, DJ Will 22, Kamatos e Mih, chegou em todas as plataformas digitais em junho, com clipe disponível às 18h no canal da Mousik no YouTube.

“Novinha safadinha,vale nada / Diz que me ama e quer dar uma sentada / Então vem aqui no meu colinho vem, vem / Rebolando devagarinho vai, vai”. Assim começa Junto e Misturado #4: Vale Nada, mais um trabalho da Mousik que dá voz para cada artista do seu casting. Nesta edição, o piseiro e o funk se entrelaçam em uma história de amor e paixão avassalador: “Ah, eu não valho nada / Mas cê gosta de fazer / Aquele lalalove até o dia amanhecer / Sou do tipo que é difícil de esquecer / Meu talento é tu gamar e eu desaparecer”. E o audiovisual retrata uma clássica festa junina para todos curtirem a celebração.

Produzida por Stefan Baby, a música traz nomes importantes do funk carioca, como os DJs 2F e Will 22, que assinam o último álbum da Ludmilla, chamado “Back to Be”, com faixas que remetem à fase do antigo vulgo da artista (MC Beyonce). Kamatos, artista promissora da nova leva de cantoras do pop brasileiro, além de Mih e Jall, vozes do sucesso “Chá de Sumiço”, que vem escalando a parada viral do Spotify e se tornando uma verdadeira febre no TikTok, com mais de 60 milhões de reproduções na rede social.