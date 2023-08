Motoboys Conquistam Estabilidade Financeira Através do Novo Curso do Giross

Aprenda como o aplicativo está capacitando entregadores a gerenciar suas finanças e investir para um futuro próspero

No cenário brasileiro, onde a educação financeira é um desafio persistente, uma pesquisa realizada pela fintech Onze revelou que 74% dos brasileiros enfrentam angústias financeiras significativas devido à falta de conhecimento e preparo para lidar com suas finanças. Essa preocupação constante com o dinheiro tem afetado a vida de muitos, incluindo trabalhadores autônomos como os motoboys.

Raquel Santos ministra os conteúdos e explica que o foco é que cada entregador consiga finalizar o curso com o seu plano financeiro 100% feito

Jó Rosa Da Silva Lima, um entregador de 25 anos, compartilhou sua jornada de transformação financeira. Antes de conhecer o curso oferecido pelo aplicativo Giross, Jó não tinha noção de como investir ou gerenciar seu dinheiro. Ele testemunhou uma mudança significativa em sua vida após concluir o curso. “Agora eu pago todas as contas e ainda sobra para a poupança”, comemora Jó. Ele revela que o curso o ajudou a controlar seus gastos, investir de maneira inteligente e ter uma perspectiva clara de suas finanças.

Motoboys estão mudando sua relação com o dinheiro e alcançando estabilidade.

O Giross, um aplicativo de entregas, lançou videoaulas em parceria com a empreendedora e vendedora da série Shark Tank, Raquel Santos. As aulas são projetadas para capacitar motoboys e motogirls, auxiliando-os a construir um plano financeiro sólido. Raquel compartilha dicas práticas, ensinando desde o básico das finanças pessoais até estratégias avançadas de investimento. A metodologia inclui a definição de metas de lucro mensal, cálculo das entregas necessárias para atingi-las e orientações para uma gestão financeira eficiente.

Aprenda a Investir com Sucesso no Novo Curso do Giross

Pedro Augusto Munhoz, um motoboy de 29 anos, também experimentou transformações em sua abordagem financeira após participar das videoaulas. Ele percebeu que as corridas de entrega poderiam ser mais do que apenas um complemento de renda. “São dicas práticas que mudam, realmente, o nosso dia a dia”, compartilha Pedro.

O CEO do Giross, Filipe Martins, ressalta que o objetivo é capacitar os entregadores a se tornarem empreendedores e investidores conscientes. Apesar de já obterem uma média de lucro de R$ 3.200 por mês, os motoboys podem maximizar seus ganhos com a orientação certa.

O aplicativo não só está proporcionando um ensino valioso, mas também demonstrou compromisso com os motoboys durante a pandemia. Ao oferecer um salário fixo durante o período de paralisação das atividades, a empresa mostrou seu apoio à comunidade de entregadores.

As aulas do Giross estão impactando positivamente a vida financeira dos entregadores, capacitando-os a conquistar estabilidade e prosperidade através do conhecimento financeiro. Com o apoio de Raquel Santos e sua abordagem prática, esses profissionais estão transformando sua relação com o dinheiro e construindo um futuro financeiro sólido e independente.