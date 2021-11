Mostra em homenagem a John Williams traz curso e online gratuito

Com entrada gratuita, mostra em homenagem a John Williams acontece no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo até 15 de novembro

Em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo, a mostra SONORA: JOHN WILLIAMS , traz nesta semana o Curso ONLINE: Trilha para cinema e a obra de John William s, com Tomaz Alves Souza, com tradução em libras, dias 10 e 11 de novembro. Além do curso mostra terá a sessão inclusiva do filme E.T. – O Extraterrestre no dia 11 de novembro e as sessões diárias de 10 a 15/11. Confira a programação:

Dia 10/11 – Quarta-feira

14h – Stanley & Iris (1990, 104min, 14 anos)

Stanley & Iris

16h30 – O perigoso adeus (The Long Goodbye, 1973, 112min, 14 anos)

O perigoso adeus

19h – CURSO online Trilha para cinema e a obra de John Williams, com Tomaz Alves Souza, com tradução em libras. – Ingressos para John Williams em SÃO PAULO – EVENTIM

Dia 11/11 – Quinta-feira

14h – Sessão inclusiva do filme E.T. – O Extraterrestre (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982, 115min, Livre). Esta sessão terá audiodescrição, legendagem descritiva e tradução em libras.

16h30 – Guerra nas Estrelas: o Império contra-ataca (Star Wars: The Empire Strikes Back, 1980, 124min, Livre)

19h – CURSO online Trilha para cinema e a obra de John Williams, com Tomaz Alves Souza, com tradução em libras. – Ingressos para John Williams em SÃO PAULO – EVENTIM

John Williams

Dia 12/11 – Sexta-feira

14h – O destino de uma paixão (Jane Eyre, 1970, 110min, 16 anos)

16h20 – Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, 2004, 142min, Livre)

Dia 13/11 – Sábado

13h20 – As cinzas de Ângela (Angela’s Ashes, 1999, 145min, 14 anos)

16h20 – Tubarão (Tubarão, 1975, 124min, 14 anos)

Dia 14/11 – Domingo

13h30 – Duelo de gigantes (The Missouri Breaks, 1976, 126min, 14 anos)

16h20 – Escalado para morrer (The Eiger Sanction, 1975, 129min, 14 anos)

Dia 15/11 – Segunda feira

13h50 – A fúria (The Fury, 1978, 118min, 14 anos)

A fúria

16h20 – Jurassic Park (1993, 126min, Livre)

Jurassic Park





Ingressos e programação completa: ccbb.com.br/sao-paulo/programacao/sonora-john-williams/