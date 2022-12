Morre o fundador da Comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib aos 85 anos

Ele faleceu ainda na noite de segunda-feira (12); desde o ano passado ele passava por um tratamento quimioterápico

Faleceu na noite desta segunda-feira (12), um dos grandes nomes da RCC (Renovação Carismática Católica) e fundador da Canção Nova, o Monsenhor Jonas Abib, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. A notícia foi confirmada pela assessoria da instituição.

O velório durará até quinta-feira (15), na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (Foto: Hiago Lima)



Ainda na última semana, o religioso havia deixado o hospital, após ficar um mês internado para o tratamento de uma pneumonia. Padre Jonas também estava em tratamento de quimioterapia devido a um mieloma, um tipo de câncer que pode afetar o funcionamento da medula óssea e causar mudanças no sangue do paciente, inclusive com um aumento nas proporções de plasma presente em sua corrente sanguínea. Além de causas complicações como insuficiência renal e problemas no sistema imunológico.

O velório do corpo do monsenhor começou no início da manhã desta terça-feira (13) e seguirá até quinta-feira (15), no Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista (SP).

Ele faleceu aos 85 anos, em Cachoeira Paulista (Foto: Arquivo Canção Nova)

Confira a nota na íntegra:

Comunidade Canção Nova comunica o falecimento de Monsenhor Jonas Abib

SEGUNDA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2022, 23H29

O fundador da Comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, 85 anos, faleceu na noite desta segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, em Cachoeira Paulista (SP).



Serão divulgadas mais informações sobre o velório, a missa de corpo presente e o sepultamento do sacerdote.

“Felizes os que morrem no Senhor; doravante, diz o Espírito, descansem de suas fadigas, porque suas obras os acompanham” (Ap 14,13)