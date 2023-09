Morre empresário Louis Alain Planes após acidente de bicicleta no Rio de Janeiro

Louis sofreu o acidente no dia 2 de agosto e ficou em coma durante 21 dias; o corpo do empresário foi cremado em cerimônia restrita aos familiares

O empresário francês Louis Alain Planes, marido do também empresário e apresentador Benjamin Cano Planes não resistiu aos ferimentos e faleceu após sofrer um acidente de bicicleta no dia 2 de agosto no Rio de Janeiro. Louis caiu violentamente ao se desviar de uma pedestre, sofreu traumatismo craniano e ficou 21 dias em coma.

Louis e o marido Benjamin

O incidente que culminou na perda de Louis ocorreu na ciclovia da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, quando ele acompanhava seu filho Vinícius, de apenas 6 anos, no trajeto para a escola. Ao evitar uma colisão com uma pedestre que cruzava seu caminho, Louis perdeu o equilíbrio e sofreu uma violenta queda, resultando em um grave traumatismo craniano com hemorragia cerebral.

Louis, o marido Benjamin e os filhos Lucrécia e Vinícius

Após o acidente, Louis foi imediatamente socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde passou por uma cirurgia de emergência. Seu estado foi estabilizado, mas a gravidade do traumatismo craniano exigiu que ele permanecesse em coma induzido, a fim de minimizar o inchaço cerebral e favorecer uma recuperação eficaz.

No dia 14 de agosto, os médicos iniciaram o procedimento para despertar Louis do coma induzido, permitindo que ele abrisse os olhos e respirasse sem o auxílio de aparelhos. Entretanto, Louis não despertou e seu quadro apresentou uma piora. O empresário faleceu no dia 23 de agosto.

Louis Alain Planes, foi um empresário de sucesso na França e no Brasil, era um pai dedicado, deixando para trás seu marido Benjamin, e os filhos Simon, Hugues, Vinícius e Lucrécia. Em respeito ao desejo de Louis, não será realizado nenhum funeral ou missa públicos. Seu corpo será cremado, e suas cinzas serão espalhadas no mar de sua casa de praia em Picinguaba. A despedida será reservada aos familiares próximos.