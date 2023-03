Morar, estudar, turistar: advogado imigratório explica como ir para os EUA sem ter problemas

Viajar para o país norte-americano envolve mais do que apenas tirar o passaporte

Morar, estudar, trabalhar, fazer negócios ou mesmo entrar no país como turista. Esses são desejos de muitos brasileiro em relação aos Estados Unidos, mas muitas vezes a viagem acaba não ocorrendo por vários motivos. Pensando nisso, Dr. Guilherme Lopes, advogado imigratório, explica como não cometer erros e ter problemas ao viajar para o país da norte-americano.

“É preciso entender qual a melhor estratégia para cada caso”, diz o advogado Crédito: Dr. Guilherme Lopes



Grande parte das pessoas que pensam em viajar para os Estados Unidos, acabam se esquecendo de vários detalhes, conta o advogado. “Cada histórico de vida relatado por cada cliente é avaliado de forma minuciosa, juntamente com o currículo do cliente e dados pessoais, para entender qual a melhor estratégia para cada caso concreto.”, explica o advogado.



Dr. Guilherme Lopes explica que o processo varia de caso a caso, por isso, procurar por ajuda especializada é fundamental. “Ter um advogado devidamente licenciado em um dos estados americanos te dando assessoria no seu pleito imigratório faz completa diferença na montagem do processo. Ele tem a expertise para dizer qual o melhor enfoque e estratégia para o seu processo, bem como de que maneira as autoridades imigratórias americanas costumam responder diante de cada situação e vai poder direcionar os clientes sobre os documentos comprobatórios necessários para obter a almejada aprovação”, diz.

Dr. Guilherme Lopes e seu escritório elaboram processos personalizados Crédito: Dr. Guilherme Lopes



Para que aqueles que desejam viajar, algumas dicas podem facilitar:

1) estudar sobre os tipos de vistos e a discricionariedade de cada um, bem como conhecer sobre as fases do processo e entender quais são as exigências das autoridades;

2) procurar um advogado devidamente licenciado para orientá-lo sobre o seu caso;

3) acompanhar de perto o seu caso e celebrar cada conquista.

Especialista em vistos temporários e permanentes para os EUA, Lopes ressalta que estes são indispensáveis a viajantes que desejam visitar os Estados Unidos em razão de férias, turismo, tratamento médico, visitas a parentes, palestras, conferências, reuniões ou encontros profissionais.



“O visto mais buscado no escritório é o EB-2 NIW, um visto que tem como consequência da sua aprovação a imigração e residência permanente nos Estados Unidos. É um visto que permite aos brasileiros com habilidades excepcionais ou diplomas avançados emigrar. Mas sabemos também que os vistos de turista são a porta de entrada para o país, para os que sonham em conhecer os Estados Unidos e que a partir daí, passam a nutrir a vontade de vir morar em definitivo”, pontua Guilherme.



O advogado, que representa a Lopes & Sousa, com mais de 20 anos de atuação neste mercado, destaca que além de garantir a entrada nos Estados Unidos, uma assessoria bem realizada contribui para que vários problemas sejam evitados.

“Quem está irregular no país corre riscos de deportação e de ser banida a entrada no País, com possível cancelamento de toda possibilidade de visto, inclusive o de turista; não tem acesso ao social security americano, o equivalente ao nosso CPF. Além do mais, vai acabar dificultando o acesso a alguns serviços, como investimentos, educação e seguro de saúde em valores acessíveis, obter a carteira de motorista americana, entre tantos outros”, finaliza Lopes.