Morana lança campanha Natalina estrelada por Xuxa Meneghel

Lançamento aconteceu nesta quinta, dia 16 de novembro nas lojas físicas e e-commerce

A Morana, marca de acessórios que é referência na América Latina, lança a sua campanha de Natal estrelada pela apresentadora Xuxa. A nova coleção é um resgate às memórias e um convite para que o espírito natalino permaneça, reforçando o momento de celebração que a data traz. “Natal é a nossa maior data. Então, quando fizemos o brainstorm em equipe, pensamos: Queremos um Natal com cara de Natal. Ou seja, precisamos falar de memória afetiva, precisamos de sonhos. Quando despertamos sentimento, fica muito mais fácil construir a mensagem, gerar consideração e lembrança. Precisávamos de uma celebridade que nos ajudasse a convidar o público a resgatar a magia do Natal, por isso, escolhemos a Xuxa”, diz Nara Dutra, head de marketing da marca.

Pensando que Natal é a época do ano em que as pessoas se reúnem para comemorar as conquistas, resgatar memórias, tirar dos planos os encontros e reencontros e que é quando as demonstrações de carinho e afeto são feitas através dos presentes, o time de produtos da Morana preparou para a nova coleção um mix de acessórios em metal, além de opções maxi e com muito brilho. A correntaria aparece com elos diferentes entre si e o brilho cravejado surge em algumas peças da coleção. A tendência maximalista pode ser vista também na correntaria delicada, mas com volumetria. A aposta da marca é na estética urbana, na mulher poderosa e auto confiante que curte acessórios rígidos e com bastante metal.

Para resgatar encantamento da data e, principalmente, a magia do Natal, a marca trouxe, além da Xuxa, um squad para representar a Família Morana. “Queríamos um Natal com a cara da família Morana. Somos humanos, família, próximos, coletivos, democráticos… está no DNA da marca. O Natal da Morana não é sobre uma pessoa, é sobre relações e demonstrações de afeto. Por isso, montamos um squad para resgatar tudo isso que sentimos nesta data. Queríamos um Natal sentimental, alegre e festivo”, completa Nara. O squad de Natal Morana é formado pela Família Lee (@ moranacho, @ manullii, @mari.lee8 e Maria)Vovó Izaura (@voizaurademari), Kilica e Karine Carrijo (@kiliquinha e @karinecarrijo_), Marcela, Gabriela e Juliana (@trigemeascaram), Ivana Souza (@_ivanasouza), Éfiro Rocha (@efirocha), Clara Kontop (@clarakontopp) e Chris Santiago (@chrisdepaula).