Monte Verde tem mais de 140 vagas de empregos disponíveis

Em um momento de crise, em que o país tem uma taxa de quase 15% de desemprego, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), algumas cidades vão na contramão e oferecem diversas vagas de emprego. Esse é o caso de Monte Verde, distrito de Camanducaia-MG.

Vagas são para setores de hotelaria e gastronomia na cidade



São 142 vagas de emprego no total, sendo 20 para garçom, 10 para copeiro, sete para chef de cozinha, 10 para auxiliar de cozinha, 30 para recepcionista de hotel, cinco para chefe de recepção, 30 para camareira, 20 para jardineiro e 10 para manutenção.

MOVE surgiu na pandemia, afim de ajudar os setores a passar pela crise



As vagas foram disponibilizadas pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), que já empregou mais de mil pessoas durante a pandemia. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail do balcão de empregos do município [email protected] Mais informações pelo: (34) 3438-1839.