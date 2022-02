Monte Verde – Cidade europeia do Brasil é eleita uma das mais hospitaleiras do mundo

A cidade recebe aproximadamente 1 milhão de turistas por ano

Já se imaginou em uma cidade cheia de natureza, montanhosa, com lindos cafés e restaurantes, e a cara da Suíça? Pois o Brasil tem e é a pitoresca Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas Gerais. O local é tão bem quisto que ficou em 6º lugar em um ranking das cidades mais hospitaleiras do mundo, de acordo com uma pesquisa realizada pelo aplicativo Booking.



O distrito já tem 71 anos e conta com uma população de apenas 4.132 pessoas. De acordo com Bruno Rosa, Secretário de Turismo de Monte Verde, a cidade recebe aproximadamente um milhão de turistas por ano e a expectativa é que o número aumente ainda mais em 2022. “Monte Verde abraça o turista assim que ele entra pelo portal, mas sem dúvidas a gastronomia, o romance e as atividades ao ar livre não podem faltar”, disse.

A empresária e presidente da Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (MOVE), Rebecca Wagner, revelou o objetivo da cidade, que faz com que os turistas sempre queiram voltar. “Nosso segredo nem é segredo, e sim prioridade, receber bem, tratar bem, fazer sentir saudades, esse é nosso objetivo. Vivemos do turismo, tudo que fazemos em nosso dia a dia é pensar em receber bem e fazer com que cada visitante leve excelentes lembranças da nossa vila”, contou.

Após Monte Verde ser a única cidade da América na lista das mais acolhedoras do mundo, há grandes planos e novidades para o próximo ano. Rebecca contou que a cidade está se atualizando sempre, inovando com trabalho e seriedade. De acordo com o secretário, o objetivo de agora em diante é investir e melhorar ainda mais.

“Temos que melhorar ainda mais nosso posicionamento, vamos trabalhar para atração de novos investimentos em entretenimento e melhor ainda mais a qualidade no atendimento. Fortalecer o Natal nas Montanhas e realizar investimentos em infraestrutura em todo distrito. Esperamos receber ainda mais turistas”, concluiu Bruno.