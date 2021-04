Capital da Moda, Monte Sião, registra aumento nas vendas de tricô na pandemia

O negócio que movimenta 80% do PIB do município, é responsável pela produção de 25 milhões de peças por ano e mesmo na pandemia, não parou de crescer

Capital Nacional da Moda Tricô. É assim que Monte Sião, cidade no Sul de Minas Gerais, é conhecida. Referência em moda, a cidade produz e distribui seus produtos para diversos pontos do país.

São mais de 1.500 produtores, 1.000 lojas varejistas e 10 mil empregos gerados diretamente. A história que começou com imigrantes italianos, e só começou a tomar forma em 1960, hoje é referência nacional na produção do tricô.

Segundo o Prefeito, José Pocai, “os imigrantes tinham o costume de tricotar, e vendiam as peças em frente aos comércios. Com o tempo, isso se tornou parte do comércio, logo foram chegando maquinário do Japão, Alemanha e Itália, o que foi melhorando a qualidade dos fios, e hoje é essa potência nacional”, contou.

A cidade, que fica a 160 km de São Paulo, era ponto turístico da região, por causa das malhas e também pontos turísticos. Na pandemia, essa realidade precisou ser ajustada, mas engana-se quem pensa que o crescimento virou um sonho distante.

O presidente da Associação Comercial Industrial de Monte Sião, Tadeu Machado, contou que, “mesmo com o fechamento do comércio e a incerteza deixada pelo coronavírus, os comerciantes locais precisaram se reinventar, levando em consideração a agilidade e expansão da internet. A solução encontrada foi as vendas online, e segundo eles, nunca houve, nos últimos anos, tanto volume de vendas”, contou.













A cidade, que durante a pandemia ficou fechada durante 30 dias no ano passado, registrou aumento do número de vendas e também de visitantes. O prefeito, ainda informou que, “intensificamos as medidas de segurança para evitar a expansão do coronavírus na cidade, sempre incentivando o uso da máscara, álcool gel e quantidade de pessoas nos estabelecimentos. E nós percebemos que essas medidas foram de extrema importância para manter o comércio funcionando”.

No outono e inverno, o tricô é constantemente procurado e o número dos pedidos, chegam a registar aumento de até 30% nessa época. Monte Sião, também é conhecida pelas pousadas, pontos turísticos, bares e restaurantes que conquistam os corações dos paulistas.