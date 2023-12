Monobloco adiciona Brasília a seu calendário de shows para o Carnaval de 2024

Com mais de 20 anos de experiência no Carnaval, Monobloco fará novo show em Brasília

A famosa banda carioca Monobloco, conhecida por agitar os carnavais de alguns estados brasileiros como RJ e SP, confirmou a sua apresentação em Brasília, na AABB, para o dia 11 de fevereiro de 2024, domingo de Carnaval, a partir das 19h. O show do bloco carnavalesco na capital do país que já tem os ingressos sendo vendidos pelo site Ingresse estão custando a partir de R$60.

Fundado como banda em 2000, o Monobloco iniciou suas atividades como uma oficina de instrumentos de percussão, devido a banda Pedro Luís e A Parede, que foi criada no Rio de Janeiro, no ano de 1996. O projeto de batuque começou a fazer sucesso, o que fez com os integrantes decidissem por se tornarem um bloco de Carnaval, que se mantém em alta até hoje.

Levando milhares de pessoas às suas apresentações a alguns dos principais carnavais do Brasil como RJ e SP, o grupo que é tido como um especialista no carnaval de rua e tem como uma de suas principais características a incorporação de ritmos musicais brasileiros ao samba, abrangendo tradicionais músicas carnavalescos, é presença garantida nas festividades cidade há alguns anos.

Os ingressos para os shows das bandas Clima de Montanha, que será atração de abertura das comemorações, e do grupo Monobloco, como atração renomada, estão sendo comercializados com o público através do site Ingresse. Os interessados podem adquirir ingressos em preços diferentes, sendo R$60 (meia-entrada), R$ 100 (meia-entrada camarote) ou com a entrega na bilheteria do local de 1kg de alimento não perecível, para utilizar-se do Ingresso Social. Vale ressaltar que a meia-entrada deve ser comprovada com base nas leis 3.516/04 e 7.132/22.

