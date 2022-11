Monique Alfradique comandará o “Beach Life” novo programa do canal E! para 2022

Loira irá desbravar as belezas do Litoral Norte de São Paulo com novos e velhos amigos



Para aqueles que sonham em fugir do caos da cidade grande, o canal E! tem um grande presente para 2023: o “Beach Life”. O novo programa em formato de documentário reality mostrará as belezas do Litoral Norte de São Paulo com apresentação de Monique Alfradique. O anúncio da novidade que mostrará diversos destinos litorâneos foi feito durante um evento oficial da emissora realizado em São Paulo, ainda nesta semana. Monique Alfradique convida ao público para um mergulho no litoral norte de SP (Foto: Divulgação) Como uma verdadeira trip pelas areias do litoral, a loira apresentará a cultura, beleza, esportes e gastronomia das cidades que compõem a região: Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba. Monique deve passear por diversas praias e mostrar locais paradisíacos próximos à capital paulista. Além de mostrar o incrível lifestyle caiçara, a proposta vem recheada de conversas com bons e velhos amigos que também farão o percurso. Marcello Coltro e Monique Alfradique durante evento de lançamento do novo projeto (Foto: Divulgação) O documentário-reality de viagem conta com oito episódios de uma hora de duração cada. A coprodução é da NBCUniversal International e Popcorn Films, a produção executiva de Marcello Coltro, Tatiana Quintella e Bruno Rossi, gerência sênior de produção de Stefanie Borges, roteiro de Juliana Rodrigues e direção de Paula Chrispiniano.