Mônica abre as portas da sua casa para comemorar seu aniversário de 60 anos, entenda

A personagem icônica dos quadrinhos brasileiros será a anfitriã de uma acomodação que retrata o seu universo e estará disponível para uma estadia única em outubro, no Airbnb

Já imaginou morar por alguns dias na casa de sua personagem favorita? A casa da Mônica, Dona da Rua e protagonista da Turminha do bairro do Limoeiro, está agora no Airbnb, em uma parceria inédita com a Mauricio de Sousa Produções.

A acomodação fica localizada em São Pedro, a pouco mais de 190Km de São Paulo

Para comemorar seu aniversário de 60 anos em 2023, a menina do vestido vermelho abrirá as portas de sua casa para que hóspedes possam mergulhar no seu mundo divertido e colorido em uma estadia inesquecível, disponível apenas no Airbnb.

Em parceria inédita com Airbnb, a casa da Mônica estará disponível entre os dias 20 e 22 de outubro

Enquanto a personagem passa uns dias fora, os hóspedes serão muito bem-vindos para aproveitar o espaço e descobrir diversos easter eggs nos ambientes da acomodação.

“Tenho certeza que os hóspedes irão guardar com muito carinho as experiências que viveram neste lugar tão especial”, diz Mônica Sousa, inspiração para a personagem

As histórias da Mônica acompanham as famílias brasileiras há várias gerações. A estadia irá proporcionar aos hóspedes uma viagem no tempo ao resgatar as principais características do universo da personagem.

“Trazer o universo da Mônica para o Airbnb é ver a história das nossas tão queridas tirinhas ganharem contornos de vida real. Tenho certeza de que os hóspedes irão guardar com muito carinho as experiências que viverem neste lugar inédito e tão especial”, diz Mônica Sousa, inspiração para a personagem e diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções.

Localizada em São Pedro, a pouco mais de 190 quilômetros de São Paulo, a casa da Mônica estará disponível no Airbnb para uma estadia única de duas noites, para até dois adultos e uma criança de até 12 anos, entre os dias 20 e 22 de outubro de 2023, por R$260 a diária.