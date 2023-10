Monange e Camilla de Lucas unem forças em campanha inovadora de autocuidado

Nova campanha da Monange incentiva mulheres a priorizarem o autocuidado

Monange, uma das marcas líderes em produtos de beleza e cuidados para a mulher brasileira, está lançando uma campanha inovadora em parceria com a influencer e criadora de conteúdo, Camilla de Lucas. O objetivo da campanha é inspirar hábitos de cuidado pessoal, encorajando as mulheres a dedicarem um tempo para si mesmas, de acordo com suas rotinas e disponibilidade.

Sob o novo posicionamento “Esse Momento é Meu”, a marca deseja ser uma aliada das mulheres, incentivando-as a descobrir seu próprio caminho no autocuidado. A ideia é que as mulheres possam ter momentos de autocuidado sem a pressão de compromissos rígidos em suas agendas já sobrecarregadas.

Regiane Bueno, VP de Marketing Consumo Brasil & Latam, destacou: “Sabemos que o dia a dia é consumido por uma rotina com infinitas responsabilidades e atividades. E, com esse novo posicionamento, reforçamos o quanto Monange quer ser aliada da mulher nesse momento de autocuidado – sempre que for possível e dentro da realidade de cada uma.”

O filme da campanha, produzido pela Talent, traz Camilla de Lucas e outras seis mulheres de diferentes estilos e idades, representando o que é para elas ter uma pausa para o autocuidado e bem-estar em seu próprio tempo, seja ele curto ou mais longo. A mensagem é clara: todas as mulheres podem encontrar um momento para si mesmas, independentemente de quão ocupadas estejam.

Além do filme, a campanha será desdobrada em conteúdos digitais e físicos. No último domingo, o filme foi transmitido durante o programa Fantástico, na TV Globo. Também haverá participações no videocast “Bom dia, Obvious”, com a colaboração de Marcela Ceribelli, CEO e Diretora Criativa da Obvious, além de comunicadoras como Manuela Xavier e a médica Cidinha Ikegiri.

A campanha não se limita à televisão e à internet. A marca realizará ações “Out-Of-Home” e ativações em rádio. Durante cinco domingos consecutivos, a Monange estará na Avenida Paulista, distribuindo brindes e quick massages, oferecendo uma área instagramável e uma cabine para fotos, reforçando o posicionamento “Esse Momento É Meu”. Em novembro, a marca também participará do programa “Mais Você” com Ana Maria Braga.

Com essa campanha, Monange e Camilla de Lucas estão inspirando as mulheres a fazerem do autocuidado uma parte importante de suas vidas, sem se sentirem sobrecarregadas por compromissos excessivos. “Esse Momento é Meu” representa um movimento de empoderamento, no qual todas as mulheres são incentivadas a cuidarem de si mesmas da maneira que for possível e significativa em suas vidas.