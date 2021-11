Monalisa Moura, Rainha de Bateria desabafa: ‘’Morei 33 anos na favela e sei a importância da caridade’’

Rainha de Bateria do GRES Raça Rubro Negra, do Flamengo, participa de ações sociais solidárias da Torcida

Monalisa Moura participou da ação social, em comemoração ao Dia das Crianças, no último final de semana na sede da Torcida organizado Raça Rubro Negra, em Inhaúma, no Rio de Janeiro. A digital Influencer levou seus dois filhos para a festa que a Torcida fez para crianças carentes das comunidades das redondezas, como Complexo do Alemão e Morro do Engenho.

Foram distribuídos brinquedos, lanches, sorteios de bicicletas, fones, entre outros. A Rainha, juntamente com o Presidente Anderson Macula, a Diretora de Harmonia Luísa e a responsável pela área Social Vanessa, passou a tarde de sábado brincando com as crianças: “Eu amo crianças! E se estão felizes, sabemos que é de verdade!”, comenta.

A atriz nasceu e residiu até o fim do ano passado no Complexo da Penha e confessa ter paixão por caridade e que faz ações anônimas com seu amigo Von Goden de doações de quentinhas para moradores de rua: “Morei a vida inteira na favela! Já vi gente comer da vala. Já vi criança preferir roupa a um brinquedo por já saber que a necessidade vem antes da diversão. Sei da importância de coisas que parecem simples como um lanche e uma bola para levar para casa!”, desabafa emocionada.