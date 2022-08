Momento histórico: Milena Machado é a primeira jornalista mulher a mediar debate de candidatos ao Governo do Distrito Federal

No próximo domingo (7) às 21h, a TV Band irá transmitir, tradicionalmente o primeiro debate entre os candidatos ao GDF

O debate entre os candidatos a qualquer cargo público, é um momento crucial para a população decidir seu voto. Há 33 anos a Band protagonizava um capítulo importante da história da democracia e da televisão brasileira: realizava o primeiro debate com candidatos à presidência.

O debate acontece no próximo domingo (7) às 21h juntamente com os outros debates estaduais respectivos

Entre tantos homens poderosos e eloquentes, estava a mediação assertiva de Marília Gabriela. Nestas três décadas a tradição continua. A cada eleição o primeiro debate é sempre transmitido pela TV Band.

Primeiro debate para as eleições de 2022 transmitido pela Band, promete deixar mais acirrada a corrida ao Buriti

Em 2022 vamos presenciar mais um fato histórico: pela primeira vez uma jornalista mulher mediará o debate para Governo do Distrito Federal. A jornalista Milena Machado foi o nome escolhido para realizar esse evento importante. “Estou muito honrada com o convite e recebendo apoio de toda equipe da @bandbrasilia. Conto com o interesse político e a cia de vocês: dia 07/08 às 21h. Domingo que vem, tvs ligadas na Band, vamos juntos fazer o Brasil que a gente merece”, convida.