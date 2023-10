Mogi das Cruzes (SP) investe em tecnologia com Pipa HUB

A cidade de Mogi das Cruzes (SP) aposta na tecnologia e no empreendedorismo com o Pipa HUB

No último dia 26 de setembro, a cidade de Mogi das Cruzes, localizada no estado de São Paulo, celebrou um marco significativo em sua jornada rumo à inovação e ao empreendedorismo. A prefeitura de Mogi das Cruzes lançou oficialmente o Pipa HUB, o Polo de Inovação e Projetos Avançados que será sediado no prédio II da municipalidade e tem previsão de estar pronto no primeiro semestre de 2024.

O Pipa HUB surge como uma resposta à necessidade de manter empresas locais na região, evitando que elas migrem para outras localidades em busca de expansão. O prefeito Caio Cunha ressalta que, historicamente, empresas que nasciam em Mogi das Cruzes acabavam se transferindo para a capital, privando a cidade dos benefícios econômicos e dos empregos que poderiam gerar. No entanto, essa realidade está mudando.

Com a redução da alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) para empresas de base tecnológica, Mogi das Cruzes tornou-se mais atraente para investimentos e empreendimentos na área da inovação. O Pipa HUB visa fortalecer o ecossistema local de inovação por meio da geração de negócios, desenvolvimento de ideias, formação empreendedora e qualificação profissional.

O espaço do Pipa HUB acomodará desde startups até médias e grandes empresas, investidores, bancos de fomento e instituições de ensino. Além disso, oferecerá serviços e equipamentos públicos municipais para empreendedores e cidadãos interessados em tecnologia, desenvolvimento e capacitação.

A localização estratégica do Pipa HUB também desempenhará um papel crucial na revitalização do centro de Mogi das Cruzes, criando um ambiente propício para o crescimento da tecnologia, empreendedorismo e capacitação. A primeira etapa inclui a expansão do espaço de coworking, promovendo maior interação e networking entre empreendedores, estudantes e cidadãos. O HUB ainda contará com uma sala de podcast, um estúdio de áudio e vídeo, além de uma arena de eventos ampliada.

O Pipa HUB não apenas visa o desenvolvimento de negócios, mas também o atendimento direto aos cidadãos e ao empresariado mogiano. O local abrigará serviços como o Mogi Conecta Emprego, o Sebrae Aqui e o Banco do Povo, fornecendo suporte para empregos e empreendimentos. Para os empresários, a Sala do Empreendedor oferecerá auxílio na abertura, regularização, fechamento e licenciamento de empresas.

Mogi das Cruzes, que tem um potencial significativo na área da inovação, está pronta para um futuro de crescimento econômico e desenvolvimento, graças ao Pipa HUB, que fortalecerá a cidade como um polo de inovação e empreendedorismo no estado de São Paulo.