Modular House em Brasília mira visibilidade para indústria nacional de blockchain

A representante da ICP no Brasil em parceria com a Modular Crypto está promovendo mais um evento voltado para a comunidade brasileira de blockchain e web3, a Modular House vai acontecer em Brasília no dia 25 de maio, com inscrições gratuitas.

João Kury, Hub Manager da ICP Hub Brasil e Cofundador e líder da Modular Crypto fala sobre a expectativa do evento: “A ideia do Modular House é fomentar as comunidades crypto locais, trazer visibilidade e expandir a adoção no Brasil. O evento já conta com palestrantes envolvidos com nomes importantes no cenário descentralizado brasileiro e internacional, além de já contar com inscritos de universidades renomadas. Além disso, esses meetups são um aquecimento para o nosso próximo evento de grande porte, em fevereiro de 2025, em Belo Horizonte.”

NFT Rio

A parceria entre os dois players da indústria blockchain no Brasil colabora ativamente para o desenvolvimento do cenário tecnológico nacional e com oportunidades de conexões globais que expandem o potencial e atuação das tecnologias locais no mundo.

Time do Hub ICP Brasil

A Modular House vai reunir no Distrito Federal nomes de destaque, estudiosos e entusiastas da tecnologia. O evento trará discussões sobre o ecossistema Brasília, Superchain & Base, e também terá outros debates esclarecedores sobre DeFi e o ecossistema atual, e o futuro Multichain.

A Modular House é uma iniciativa da Modular Crypto que inclui diversos eventos ao redor do Brasil para fomentar as comunidades crypto locais e impulsionar a adoção crypto nacional. É uma forma também de promover o engajamento e posicionar na vitrine o potencial do mercado nacional para o mundo.

Os participantes poderão conferir:

Tiago Villela: Analista de Criptomoedas

Gabriella Mena: Co-fundadora da Modular Crypto

Rai Auad: Criadora de Conteúdo e Empresária Web3

Thiago Manesco: Membro da Equipe da ICP Hub Brasil

Luis: BD Brazil da Polkadot & Embaixador da Tanssi

João Kury, compartilhando suas expertises de forma imersiva e dinâmica

As iniciativas funcionam como uma preparação para um evento de grande porte que acontecerá em março do próximo ano. Para se inscrever a participar da Modular House: https://lu.ma/modularbsb

Serviço:

Modular House – Evento gratuito

Local: Hotel Planalto Bittar

Endereço: Asa Sul, DF, 70322-904

Data: 25 de maio

Horário: 14h às 20h