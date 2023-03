Moda sustentável e clássicos reinventados: Tommy Hilfiger e Shawn Mendes se unem em colaboração exclusiva

Coleção inspirada na visão de Tommy Hilfiger do estilo que marcou os anos 90, destaca caimentos oversized e conforto, além de enfatizar a inclusão

O renomado estilista Tommy Hilfiger e o cantor Shawn Mendes se uniram para uma colaboração exclusiva intitulada “Tommy X Shawn Classics Reborn”. A coleção-cápsula e campanha, que têm lançamento previsto para 15 de março, prometem trazer vida nova a ícones do estilo preppy, através da recodificação de clássicos atemporais.

A campanha da coleção conta com um elenco de amigos e familiares do cantor, bem como representantes da sustentabilidade e da nova geração de pensadores criativos

A nova coleção, inspirada na visão de Tommy Hilfiger do estilo que marcou os anos 90, destaca caimentos oversized e conforto, além de enfatizar a inclusão. Os novos designs reinterpretam looks icônicos da marca de maneira contemporânea, criando uma coleção de clássicos para hoje e amanhã. A parceria incorpora a visão conjunta de sustentabilidade do cantor e de Hilfiger, através do uso de materiais reciclados e inovadores.

A campanha da coleção conta com um elenco de amigos e familiares do cantor, bem como representantes da sustentabilidade e da nova geração de pensadores criativos. Além de Shawn Mendes, participam de fotos e vídeos promocionais sua irmã, Aaliyah Mendes, o artista, músico e compositor Jon Vinyl, o produtor artístico Mike Sabath, o artista multidimensional Ahmad Cissé, a autora e modelo Maye Musk, a designer Czarina Kwong, a ativista em prol de mudanças positivas Deprise Lons e as modelos Yvesmark Chery e Anita Jane Pathammavong.

Shawn Mendes destacou a importância da coleção para ele, que pôde trabalhar com Tommy Hilfiger na co-criação de peças sustentáveis e de alta qualidade

Tommy Hilfiger expressou sua satisfação em colaborar com Shawn Mendes na criação da coleção, afirmando que ela marca mais um passo na concretização de sua visão de sustentabilidade. “Shawn é um jovem impressionante que defende mudanças positivas. Estamos orgulhosos de nos juntarmos a ele e continuar a desempenhar o nosso papel na criação de um futuro mais responsável na moda”, disse o estilista.

Já Shawn Mendes destacou a importância da coleção para ele, que pôde trabalhar com Tommy Hilfiger na co-criação de peças sustentáveis e de alta qualidade. Para lançar a campanha globalmente, Tommy Hilfiger e Shawn Mendes realizarão uma série de eventos em Londres, Berlim, Milão e na Cidade do México. Pontos de venda selecionados serão espaços para instalações, oferecendo uma plataforma para changemakers de movimentos locais de sustentabilidade.

Os amigos e seguidores da marca estão convidados a participar da conversa nas redes sociais usando #TommyHilfiger, @TommyHilfiger e @ShawnMendes. A coleção promete agradar aos fãs da marca e também aos amantes da moda consciente e sustentável.