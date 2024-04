Moda e Vodka na passarela: dendezeiro e smirnoff lançam coleção inovadora na SPFW

Nesta temporada de moda em São Paulo, a grife Dendezeiro e a renomada vodka Smirnoff surpreenderam o público com o lançamento de uma coleção colaborativa intitulada “Gostosa & Cansada”, celebrando o espírito jovem e vibrante da campanha “Nossa vibe a gente faz”. O evento foi marcado pela apresentação de três peças exclusivas: uma camiseta, disponível em modelos t-shirt e baby look, um boné lenço e uma mini bag.

Desfile introduz a coleção limitada que combina sportswear com a cultura cocktail, marcando a tendência para a temporada

A ideia da coleção surgiu no festival Afropunk de dezembro passado, onde a parceria foi primeiramente forjada e ganhou notoriedade ao homenagear a cantora Iza, embaixadora de Smirnoff, com uma bolsa exclusiva. Após a recepção positiva, ambas as marcas decidiram expandir sua colaboração, culminando em uma linha que combina a tendência sportswear com a elegância casual.

Desfile aconteceu neste sábado celebrando mais uma coleção que carrega o famoso mood da grife: “Gostosa & Cansada”

A grife baiana, conhecida por seu compromisso com a liberdade e a diversidade, encontrou na Smirnoff um parceiro ideal para expressar sua visão de moda sem gênero, inspirada na ideia de que cada pessoa cria sua própria vibe. As peças foram meticulosamente desenhadas para refletir essa filosofia, empregando estampas vibrantes e design inovador que se destacam tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais.

O desfile de lançamento, realizado no último 13 de abril, foi um dos momentos mais aguardados da São Paulo Fashion Week, levando o tema “Para aqueles que acreditam na liberdade” a um novo patamar. As peças limitadas já estão disponíveis para compra no e-commerce de Dendezeiro, prometendo ser um sucesso de vendas entre os aficionados por moda e lifestyle contemporâneos.