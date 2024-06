Mixologista Adriana Pino assume como nova head bartender do Seen São Paulo

O Seen São Paulo, restaurante conhecido por sua gastronomia variada e seus drinks autorais de alto nível, agora terá a premiada mixologista Adriana Pino como sua nova head bartender. A partir de junho, Adriana estará à frente do badalado bar do restaurante, trazendo sua expertise e visão inovadora para o local.

A premiada mixologista Adriana Pino será a nova head bartender do Seen São Paulo | Crédito: Elvis Fernandes

Adriana Pino, reconhecida por sua habilidade em criar coquetéis únicos e sofisticados, foi eleita, campeã brasileira do World Class em 2018, maior campeonato de coquetelaria do mundo. Atualmente, ela está elaborando a nova carta de drinks do Seen São Paulo: “Eu quero estudar o lugar, o menu e o público para trabalhar em harmonia com o espaço. Também quero minha nova equipe participando do processo criativo. Meu toque pessoal é enaltecer a brasilidade. Sou apaixonada pelos nossos sabores e pretendo usar os ingredientes com maestria. A surpresa vai ser boa!”, adianta a bartender.

Olivier da Costa, fundador do Seen

“O Seen São Paulo, sendo o primeiro Seen de todos, sempre buscou inovar e proporcionar experiências únicas aos nossos clientes. A chegada de Adriana Pino como nossa nova head bartender é um passo significativo nessa direção. Adriana traz consigo uma paixão incomparável pela mixologia e uma habilidade especial em destacar os sabores brasileiros. Estamos entusiasmados em vê-la liderar nossa equipe e contribuir para elevar ainda mais o nível de excelência do nosso bar”, afirmou Olivier da Costa, idealizador do Seen São Paulo.

Seen São Paulo é conhecido por sua gastronomia variada e seus drinks autorais de alto nível

Com a chegada de Adriana, o local passa a ter mais uma mulher comandando o Seen São Paulo. Pino lidera o bar, enquanto a chef Gizely Rocha comanda a cozinha, criando uma sinergia poderosa e inovadora no restaurante.

A mixologista ressalta a importância e o desafio de assumir uma posição tradicionalmente ocupada por homens: “Na frente das câmeras e dos clientes, nosso trabalho parece glamuroso, mas muita gente não sabe que existe um esforço tremendo para fazer tudo isso acontecer. Então, ocupar funções normalmente preenchidas por homens é extremamente honroso”.

Serviço

Seen São Paulo

End.: Alameda Santos, 1437 – 23° andar

Horário: De segunda a sábado, das 19h às 01h

Site: seensp.com

Instagram: @SeenSaoPaulo

Sobre o Seen São Paulo

Inaugurado em 2017, o Seen São Paulo traz um conceito minuciosamente criado pelo chefpreneur franco-português Olivier da Costa. Com conceito e gastronomia da marca “by Olivier”, o restaurante e bar ocupa o 23º andar do hotel Tivoli Mofarrej São Paulo, conferindo a ele uma vista impressionante da capital. A experiência que cada cliente vivencia ao entrar no rooftop é única e memorável.

A gastronomia é uma fusão das receitas mais emblemáticas de Olivier com pratos interpretados pela chef Gizely Rocha, em um menu variado que agrada a todos os paladares. Completando a equipe do restaurante, o chef Fernando Sant’anna lidera o sushi bar com cardápio de toques contemporâneos e na coquetelaria, a renomada mixologista Adriana Pino apresenta suas criações únicas.

Sobre Olivier da Costa

Olivier da Costa é um dos mais prestigiados chefpreneurs portugueses, atualmente, com restaurantes em três continentes, sete países no total: Brasil, França, Itália, Reino Unido, Espanha Tailândia e Portugal. Ao longo de mais de 25 anos, foi o responsável por conceitos de gastronomia únicos, originais e sem precedentes, transformando-os em sucessos instantâneos.

Atualmente, o grupo conta com sete conceitos diferentes distribuídos por 27 espaços: Seen Sky Bar Lisboa; Seen Lisboa, São Paulo, Feira de Santana, Nice, Roma, Bangkok, Seen Beach Club Tenerife e Koh Samui ; Yakuza Lisboa, Algarve, Cascais, Porto, Tenerife e Paris; Clássico Beach Bar; XXL Lisboa e Quinta do Lago; KOB Lisboa e Porto; Guilty Avenida, Parque das Nações, Porto, Tenerife, Londres, Bangkok e Koh Samui; O Savage by DC Brothers está disponível em Lisboa em formato ghost kitchen, através da aplicação de entregas.