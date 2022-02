Mitos e verdades: tire suas dúvidas sobre sono

O sono é uma parte de suma importância para que as pessoas tenham um bom dia

Manga com leite faz mal? Raspar o pelo faz ele crescer mais grosso? Essas são algumas perguntas que as pessoas se fazem por conta de tantas histórias inventadas em torno de alguns assuntos. Há vários mitos também sobre o sono, é por isso que convidamos um especialista para sanar as suas dúvidas sobre o assunto.



As crianças crescem durante o sono e por isso precisam dormir mais? Acredite se quiser, mas isso é um mito com um fundo de verdade. Acontece que os baixinhos produzem mais hormônios de crescimento durante a noite, mas eles continuam desenvolvendo o crescimento durante o dia todo.

As consequências de não dormir são imediatas, como sonolência, dificuldade de concentração e dificuldades cognitivas, que podem até causar algum acidente e ser fatal



“Durante o dia, o GH estimula a secreção do IGF-1, outro hormônio que tem importantes funções no organismo, como a absorção de nutrientes e síntese de proteínas nos ossos e nos músculos para o crescimento. Quando é estimulado, o IGF-1 age durante todo o dia, indiscriminadamente. Por isso não podemos dizer que as crianças crescem mais durante o sono”, explicou Josué Alencar, fundador e diretor do Persono, unidade de negócios da Coteminas que promove iniciativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas através do sono.

No dias mais frio, as meias são indicadas; já nos mais quente a dica é ir para a cama com uma bolsa de água fria para ajudar no controle térmico do corpo



E será que dormir de meia atrapalha o sono? Bom, isso pode até ser incômodo para algumas pessoas que suam o pé excessivamente, gerando um desconforto durante o sono, mas não há nenhum problema que seja gerado por usar meias ao dormir. Inclusive, Josué explicou que quando a temperatura está baixa, usar o item pode auxiliar na vasodilatação, que aumenta o volume de sangue nas mãos e acelera a perda de temperatura corporal, essencial para uma pessoa cair no sono.

Josué Alencar, fundador e diretor do Persono



Está cansado e acha que vai morrer de sono? Acredite se quiser, mas isso pode acontecer. Dormir menos de 6 horas aumenta em 20% as chances de um ataque cardíaco. Então, passar várias noites em claro pode sim aumentar esse dado significativamente. A pessoa pode até não morrer por não dormir, mas a falta do descanso gera consequências graves no organismo. De acordo com Josué, passar 72 horas sem dormir é o suficiente para criar alucinações, deteriorar a capacidade de avaliar informações verdadeiras e desencadear episódios de despersonalização.

Agora quem está dormindo bem, mas não sabe qual é o melhor lado, Josué explica que não existe posição certa. A dica é dormir do jeito que te deixe mais confortável. E se você passa muito tempo na cama: cuidado, nem sempre isso é bom. “Dormir a mais de vez em quando é normal, mas quando isso é rotineiro é preciso prestar atenção porque pode ser sinal de doenças”, conclui Alencar.