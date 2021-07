De Volta ao Brasil Mister M participará do “Show de Mágica & Ilusionismo” de Ossamá Sato em São Paulo

Val Valentino, que se tornou conhecido no Brasil por Mister M, deve se apresentar no Teatro Gazeta

Criador do bordão “Ih, Compricô”, o mágico e ator Ossamá Sato, apresenta no dia 18 de julho no Teatro Gazeta o “Show de Mágica & Ilusionismo”, a partir das 17h. Para surpreender ainda mais o público, um ato surpresa do artista, terá a presença especial do chamado por Cid Moreira como o “príncipe negro dos sortilégios”, o americano Val Valentino, que se tornou conhecido no Brasil por Mister M.





Sucesso como um quadro do Fantástico em 1999, o mágico que interpreta o personagem Mister M enfrentou um câncer de próstata recentemente. Aos 65 anos, Val Valentino, nome artístico de Leonard Montano , retorna ao Brasil para apresentação única

Com a apresentação dos locutores Dulce Ferreira e Celso Junior, o espetáculo que promete muitas emoções e grandes ilusões, conta também com a participação de mais três mágicos convidados, Arkan Rey (Ilusionista), Yakko Sideratos (ventríloquo) e Fujikan Miike, um dos integrantes do Grupo The Oriental Magic Show, junto com Ossamá.

O roteiro é interativo, algumas mágicas terão a participação do público. “Essa edição é inédita, pois contaremos com a presença de um dos mágicos mais famosos do mundo. O Val Valentino fez muito sucesso como Mister M, em um quadro exibido no Fantástico em 1999 e é lembrando até hoje”, diz Ossamá.

O “Show de Mágica & Ilusionismo” tem duração de 1h15 e classificação livre, o valor do ingresso é R$ 50,00 ou R$ 40,00 mais 1kg de alimento não perecível (exceto sal), e R$ 25,00 (meia-entrada). A compra antecipada pode ser pelo site ou Sympla.