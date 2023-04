Mister Brasil CNB e CNB Teen: Tramandaí é a capital nacional da beleza masculina

Candidatos disputam título nacional no litoral gaúcho

Esta semana, a cidade de Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, se tornou a capital nacional da beleza masculina. Isso porque estão acontecendo os principais concursos de beleza masculina do país nas categorias adulta e Teen, Mister Brasil CNB e Mister Brasil CNB Teen, respectivamente.

Candidatos ao Mister Brasil CNB e CNB Teen disputam título nacional em Tramandaí

Ao todo, são 41 candidatos na categoria adulta e 11 na categoria Teen, com idades entre 15 e 19 anos. Os vencedores terão a oportunidade de representar o Brasil em competições internacionais como Mister Supranational, Mister International, Manhunt International e Mister Global.

Antes do confinamento, os candidatos já haviam participado de provas que avaliaram seus talentos em diversas áreas, como projeto ou ação social, desafio TikTok, capa de revista, vídeo de apresentação, comerciais de TV e Slideshow de modelo. Todo esse material pode ser encontrado nas redes sociais oficiais do concurso.

Agora, em Tramandaí, os candidatos estão sendo filmados e fotografados em pontos turísticos da cidade, onde também desfilam nas etapas moda noite e moda praia. Além disso, participarão de uma entrevista em forma de podcast, que é a etapa que mais vale pontos na competição.

A final do Mister Brasil CNB Teen 2023 acontecerá no dia 7 de abril, às 21 horas, na Sociedade Amigos de Tramandaí (SAT), logo após a eleição da Rainha da Festa do Peixe. Já o Mister Brasil CNB 2023 será eleito na noite de sábado (8 de abril), às 20 horas, também na SAT.

Os eventos serão transmitidos ao vivo na TV Concurso Nacional de Beleza, no YouTube, e na página da Prefeitura de Tramandaí, no Facebook. As contas oficiais do concurso no Instagram estão sendo constantemente atualizadas com conteúdo.

O atual Mister Brasil CNB, Guilherme Werner, é o catarinense que representou o Brasil no Mister Supranational 2022, na Polônia, e conquistou a faixa de “Mister Supranational Américas”.

Com o apoio da Prefeitura de Tramandaí e da SAT, os concursos Mister Brasil CNB e Mister Brasil CNB Teen 2023 prometem agitar a cidade e revelar os novos rostos da beleza masculina brasileira.

Lista de Candidatos – Mister Brasil CNB 2023

Mister Acre, Isaac Paiva, 23

Mister Amazonas, Edward Taiye Ogunniya, 31

Mister Bahia, Tárcis Rocha, 29

Mister Baixada Santista, Allan Nux, 33

Mister Brasília, Mateus Alves, 25

Mister Ceará, Ygor Lobo, 26

Mister Centro-Oeste Paulista, Luiz Gustavo Peres, 29

Mister Cerrado Goiano, Nathan Cesar, 29

Mister Costa Verde & Mar, Felipe Moreno, 23

Mister Goiás, Vilmar Bertolino, 26

Mister Grande Curitiba, Hudson Malagutti, 32

Mister Grande Manaus, Israel Guimarães, 31

Mister Grande Porto Alegre, Gregory Gelatti, 28

Mister Grandes Lagos, Lucas Merigue, 27

Mister Guanabara, Ruan Mendes, 26

Mister Ilha de Parintins, Matheus Moreira, 20

Mister Ilha do Mel, Geovani Bosi, 25

Mister Maranhão, Roby Macedo, 32

Mister Mato Grosso do Sul, Marcos Akira, 28

Mister Mato Grosso, Paulo Magrini, 29

Mister Minas Gerais, Arthur Serafim, 22

Mister Noroeste Paulista, Thiago Vieira, 31

Mister Pará, Ricky Marlon, 25

Mister Paraná, Renan Mazzeto, 19

Mister Pernambuco, Matheus Barbosa, 23

Mister Piauí, Guido Leite, 25

Mister Plano Piloto, Alexandre Oliveira, 32

Mister Rio de Janeiro, João Bittencourt, 19

Mister Rio Grande do Norte, Éverton Figueiredo, 25

Mister Rio Grande do Sul, Amilcar Daniel, 23

Mister Rondônia, Newcharle Silva, 33

Mister Roraima, Sérgio de Sant’Anna, 31

Mister Santa Catarina, Fernando Padilha, 33

Mister São Paulo, Henrique Martins, 31

Mister Sergipe, Kadu Passos, 27

Mister Serra Catarinense, Matheus Azevedo, 25

Mister Tocantins, Lucas de Alencar, 28

Mister Triângulo Mineiro, Marcio Camargos, 33

Mister Vale dos Sinos, Rayed Carpes, 29

Mister Xingu, Anderson Carvalho, 34

Mister Zona da Mata Mineira, Matheus Fabian, 24